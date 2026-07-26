La star égyptienne Mohamed Salah se rapproche à grands pas d'une expérience dans le championnat turc, par la porte de Besiktas.

Le journaliste turc réputé Levent Ümit Erol a indiqué que Mohamed Salah avait arrêté son choix concernant son numéro de maillot avec Besiktas la saison prochaine.

Erol a écrit, via son compte sur le réseau X : « Je maintiens ce que j'ai dit dans toutes mes publications, Salah portera le maillot numéro 11 à Besiktas. »

Il a ajouté : « Les spots publicitaires de Salah seront tournés sous le parrainage de Turkish Airlines, en utilisant les symboles et les emblèmes de l'aigle. »

Il a signalé que de hautes personnalités de l'État turc participeraient elles aussi à la finalisation du transfert de Salah.

Erol a conclu son message en disant : « Chers supporters de Besiktas, soyez rassurés, vous aurez Salah. »

Le site Haber S Balıkesir a rapporté que Besiktas avait proposé à Salah un salaire annuel garanti de 15 millions d'euros, en plus de primes liées à la performance, estimées à environ 4 millions.

Le géant turc a également soumis à l'ancienne star de Liverpool un contrat s'étendant sur deux ans.