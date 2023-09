Salah et Benzema ensemble, c'est encore possible !

Le directeur du football de la Saudi Pro League, Michael Emenalo, a déclaré qu'Al-Ittihad continuerait d'essayer de faire signer Salah

Al-Ittihad, champion saoudien en titre de Pro League, souhaitait recruter Salah lors du transfert estival et aurait fait une offre de 150 millions de livres (189 millions de dollars) qui a été rejetée par les Reds. Le Sun a ensuite rapporté qu'Al-Ittihad présenterait une autre offre d'un montant initial de 170 millions de livres (214 millions de dollars), qui atteindrait 215 millions de livres si l'on prenait en compte les divers ajouts. Le club offrait au joueur un salaire faramineux de 2,45 millions de livres (3 millions de dollars) par semaine.

Bien que le club saoudien n'ait pas réussi à recruter Salah avant la fermeture de la fenêtre de transfert en Angleterre, le directeur du football de la Pro League, Emenalo, a déclaré qu'Al-Ittihad poursuivrait ses efforts pour recruter l'Égyptien à l'avenir.

S'adressant à Sky Sports, Emenalo a déclaré : "Tout d'abord, Mohamed Salah est l'un des meilleurs joueurs de la planète. J'ai déjà dit, en privé et en public, que nous accueillons tous ceux qui veulent venir [en SPL], y compris Salah. Mais nous devons faire les choses de manière très professionnelle et respectueuse. C'est pour cela que nous sommes là, c'est pour cela que la SPL a été affinée - apporter du professionnalisme, du respect pour l'efficacité, et faire les choses de manière compétente.

"Si cela ne s'est pas produit, ce n'est pas parce que nous n'aimons plus le joueur ou parce que nous avons un problème avec Liverpool. C'est parce que certaines choses qui doivent s'aligner pour toutes les parties impliquées dans le processus ne se sont pas alignées. Personne n'est fâché, nous passons à autre chose, mais nous ne fermons absolument aucune porte et si l'occasion se présente de faire les choses et de les faire bien - et que cela amène Mohamed Salah en Saudi Pro League - nous en serons tous très reconnaissants".

Salah a signé l'été dernier un nouveau contrat valable jusqu'en 2025 et le club de Premier League n'a jusqu'à présent manifesté aucun intérêt pour se séparer de son joueur vedette avant l'expiration de son contrat.