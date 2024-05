Salah allumé par une légende de Liverpool

Mohamed Salah a été décrit comme "le joueur le plus égoïste que j'ai jamais vu" par l'ancienne légende de Liverpool Graeme Souness.

Salah s'est retrouvé sous le feu des critiques après une prise de bec avec Jurgen Klopp lors du match nul 2-2 de Liverpool contre West Ham, alors qu'il était entré en jeu en fin de match. L'Égyptien a ensuite déclaré aux médias "qu'il y aurait le feu" s'il parlait de l'incident.

Si l'on s'attend à ce qu'il reste à Anfield cet été, Salah est toujours confronté à un avenir incertain sur le Merseyside alors qu'il entre dans les 12 derniers mois de son contrat, tandis que des équipes d'Arabie saoudite n'ont pas renoncé à recruter le joueur de 32 ans.

Souness a critiqué Salah et pense que l'attaquant quittera Liverpool et qu'il a "une très haute opinion de lui-même", affirmant que le vétéran "disparaît" chaque fois qu'un "autre joueur lui met la pression".

"Salah est le joueur le plus égoïste que j'ai jamais vu. Même avant ce match, chaque fois que Klopp le fait sortir, il n'est jamais content", a déclaré Souness sur le podcast Three Up Front. "Quand Sadio Mane était là, ils se disputaient tout le temps.

"Quand les choses deviennent difficiles et qu'un autre joueur lui met la pression, Salah disparaît d'un match", a ajouté Souness. "La saison dernière à Old Trafford, Lisandro Martínez l'a transpercé en début de match, et pendant le reste de la partie, Salah a regardé par-dessus son épaule à la recherche de Martinez - il n'aime pas ce côté du jeu. Il ne se blessera jamais.

Salah est le meilleur buteur de Liverpool cette saison, mais il a connu des difficultés ces dernières semaines, n'inscrivant que deux buts lors de ses huit derniers matches, toutes compétitions confondues, alors que la lutte pour le titre de Premier League s'est arrêtée.

Le déclin de la forme de Salah l'a vu commencer deux des trois derniers matches sur le banc, l'ancien joueur de Chelsea n'entrant en jeu qu'à la 79e minute à West Ham, à sa grande frustration.

Salah a notamment été critiqué pour l'élimination de Liverpool en Ligue Europa contre l'Atalanta ainsi que pour l'humiliante défaite dans le derby contre Everton, où Souness a déclaré que l'équipe de Klopp avait été "intimidée".

Souness a déclaré : "Il est vrai que Liverpool a montré ces deux dernières semaines quelque chose dont je ne pensais pas qu'il était capable, il s'est fait malmener. C'est ce qui s'est passé lorsqu'ils ont été battus 3-0 à Anfield par l'Atalanta et c'est ce qui s'est passé contre Everton à Goodison Park il n'y a pas si longtemps.

"Everton a fait preuve de trop de passion et d'agressivité et Liverpool s'est à nouveau fait malmener. Il faut être méchant et en colère pour jouer au football, mais pour une raison ou une autre, cela a complètement disparu du jeu de Liverpool. C'est ce qui fait la différence entre les victoires et les défaites.

"En tant que joueur de Liverpool, s'il y a un match où il faut se montrer agressif et se battre, c'est bien contre Everton. De tous les matches où il ne faut pas se présenter, se comporter de la sorte contre Everton est inacceptable".