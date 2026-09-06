Mohamed Salah, la vedette de la sélection égyptienne et du club turc de Trabzonspor, était absent de l'audience de ce dimanche devant le tribunal de première instance du Nouveau Caire, lors de laquelle il était censé comparaître en personne pour prêter le serment décisoire.

L'ancien attaquant de Liverpool fait l'objet d'une action en justice intentée par l'avocat Amr Farag Allah, qui réclame des honoraires pour des travaux juridiques et administratifs ainsi que des consultations, selon le site « Le Caire 24 ».

Le tribunal du Nouveau Caire avait fixé l'audience de ce jour pour que Mohamed Salah comparaisse en personne et prête le serment décisoire, après que l'avocat eut demandé que le serment soit déféré au joueur, afin de trancher le litige opposant les deux parties sur le bien-fondé du versement des honoraires.

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Dans son action, l'avocat réclame que Mohamed Salah soit condamné à verser des sommes dues en contrepartie de travaux, d'affaires, de procédures administratives et de consultations juridiques, en plus d'une indemnisation pour des préjudices matériels et moraux qu'il affirme avoir subis.

Le demandeur a également réclamé une indemnisation d'un montant de 255 000 livres, selon ce qui figure dans les pièces du dossier, en plus de condamner Mohamed Salah aux dépens et aux honoraires d'avocat.

Farag Allah a fondé son action sur une procuration générale officielle dans les affaires en justice, que Mohamed Salah avait établie en sa faveur le 20 juillet 2012, affirmant que cette procuration est demeurée en vigueur jusqu'à ce qu'il s'en retire en août 2025.

Le tribunal a fixé la formule du serment décisoire que Mohamed Salah est appelé à prêter, laquelle comprend la négation que l'avocat ait accompli les travaux juridiques et administratifs faisant l'objet du litige, ainsi que la négation qu'il soit redevable de quelque montant ou honoraire dû à ce titre.

Le tribunal a indiqué que la non-comparution du joueur pour prêter serment, ou son refus de le prêter sans présenter d'excuse recevable, entraîne qu'il soit légalement considéré comme « refusant de prêter serment », tandis qu'il a décidé de reporter la décision sur les dépens et les honoraires d'avocat jusqu'au prononcé d'un jugement définitif dans l'affaire.

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