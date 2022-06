"Salah a joué blessé la finale de la Ligue des Champions"

Le médecin de la sélection égyptienne vient de faire de nouvelles révélations concernant la récente blessure de Mohamed Salah.

La star de Liverpool, Mohamed Salah, a lutté contre une blessure pendant deux mois et a joué la finale de la Ligue des champions malgré ses soucis physiques, selon le médecin de l'équipe nationale égyptienne.

Salah s'est blessé lors de la première mi-temps de la victoire des Reds en finale de la FA Cup contre Chelsea le 14 mai dernier. Il a ensuite été laissé à l’écart lors du match suivant de Premier League et n'a joué que 32 minutes lors de la dernière sortie domestique contre les Wolves, craignant de ne pas pouvoir jouer contre le Real Madrid lors de la finale européenne.

Qu'a déclaré le médecin de l'équipe d'Égypte ?

Salah est ensuite revenu pour jouer les 90 minutes de la finale perdue à Paris et a été capitaine de l'Egypte lors du match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations contre la Guinée au début du mois de juin.

Le médecin de l'équipe égyptienne, Mohamed Abou El Ela, a révélé que le Pharaon était toujours pénalisé par sa blessure lorsqu'il a rejoint l'équipe nationale.

Il a déclaré à On Time Sports : « La blessure de Salah est survenue pendant la finale de la FA Cup au niveau des adducteurs, puis il a joué contre les Wolves et en finale de la Ligue des champions, et tout cela en seulement 14 jours. Nous avons lu une statistique selon laquelle il est le deuxième meilleur joueur en termes de minutes jouées cette saison ».

"Nous envoyons et recevons des joueurs avec des rapports médicaux, et Liverpool a dit qu'il avait des douleurs et qu'il devrait passer une radio, il n'y a pas un joueur en forme à 100%, mais il y a la question de savoir s'il peut se pousser et jouer sans risque, a poursuivi le médecin. Le club a pensé qu'un seul match était suffisant et nous avons choisi le match contre la Guinée parce que le deuxième contre l'Éthiopie serait difficile pour lui de voyager dans un long vol. Il ne pouvait pas jouer un autre match après trois jours."

Combien de matchs Salah a-t-il joué au total en 2021-22 ?

Salah a participé à 51 matchs pour Liverpool, toutes compétitions confondues, et a débuté 45 de ces rencontres. Il a également fait 15 apparitions avec l'Égypte, notamment lors de la victoire 1-0 contre la Guinée le 5 juin.

Sept de ces matches pour l'Égypte ont eu lieu lors de la Coupe d'Afrique des Nations, où il a aidé son pays à atteindre la finale avant d'être battu aux tirs au but par le Sénégal. Cela représente un total de 66 matches joués lors de la campagne 2021-22.