Saison terminée pour Paul Pogba

Paul Pogba a peut-être joué son dernier match pour Manchester United, Ralf Rangnick ayant révélé qu'une blessure au mollet semblait devoir mettre un terme à la campagne 2021-22 du milieu de terrain français.

Le champion du monde tricolore arrive au terme de son contrat à Old Trafford. Il sera libre dès l'ouverture de la fenêtre de transfert estivale. Il y a donc une possibilité pour qu’on ne le revoit plus avec le maillot mancunien sur le dos.

Pogba jouera-t-il à nouveau pour Man Utd ?

Interrogé sur les blessés qu’il compte dans son effectif avant le déplacement à Arsenal, samedi, Rangnick a déclaré : « Paul Pogba est indisponible, il n'y a pas de problème. Après les examens qu’il a passés, il semble très peu probable qu'il rejoue cette saison ».

« Le médecin m'a dit que cela prendra quatre semaines minimum et le dernier match est fin mai, donc je ne pense pas qu’il soit opérationnel », a poursuivi le coach allemand.

Qu'est-il arrivé à Pogba contre Liverpool ?

Le Français n’est resté sur le terrain que 10 minutes lors du dernier match de Premier League de United contre Liverpool. Il a été forcé de quitter l’aire du jour prématurément et a rejoint le vestiaire dans la foulée.

Rangnick a déclaré à MUTV à la fin de cette partie : "Il s'est étiré le muscle du mollet et, comme cela semble être le cas actuellement, ce ne sera pas une blessure comme celle de Fred qui disparaîtra en une semaine".

Quel est le bilan de Pogba à Man Utd ?

Pogba est revenu à Old Trafford dans le cadre d'un transfert record de 105 millions d’euros à l'été 2016. On attendait beaucoup de lui à son retour à Manchester, mais des problèmes de forme et de condition physique ont gâché son deuxième passage chez les Red Devils.

Il a fait 226 apparitions pour United en six ans, marquant 39 buts et contribuant à la victoire du Community Shield, de la Coupe de la Ligue et de la Ligue Europa en 2017. Un bilan pour le moins insuffisant.