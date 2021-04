Saison terminée pour Lucas Vazquez

Le Real Madrid vient de confirmer que son ailier espagnol souffrait d'une rupture des ligaments croisés du genou.

Le Real Madrid a confirmé que Lucas Vazquez avait subi une blessure aux ligaments croisés lors du Clasico avec Barcelone samedi.

Vazquez s'est écroulé après un duel violent avec le milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets et a dû être remplacé à la fin de la première mi-temps alors que son équipe menait 2-1 au score.

Il n'a pas encore été déterminé combien de temps l'international espagnol sera hors des terrains, mais il est certain qu'il manquera le reste de la saison après la confirmation du terrible diagnostic.

Vazquez "touché mais pas abattu"

Un communiqué publié sur le site web des Merengue faisait savoir: "À la suite de tests effectués aujourd'hui sur Lucas Vazquez par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une entorse au ligament croisé postérieur du genou gauche. Son rétablissement continuera d'être évalué."

Vazquez s'est dit "dégoûté" par la nouvelle mais s'est engagé à soutenir le club de la capitale depuis la touche alors que celle-ci bataille pour un doublé Liga - Ligue des champions.

Il a posté sur Instagram: "Je vais devoir aider l'équipe depuis la ligne de touche pendant un moment. Touché, mais jamais abattu. S'il y a une chose que ce club m'a appris, c'est de toujours se battre. À partir de ce moment, je donne tout ce que je peux pour être de retour le plus tôt possible et aider cette équipe dans les phases finales. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. Un objectif - continuez à vous battre pour la Liga et l'UEFA Champions League!"

Le joueur de 29 ans pourrait être sur le départ l'été prochain car son contrat expire à la fin de la saison.

Manchester United et Chelsea se sont intéressés à celui qui est passé par le système des jeunes de Madrid avant de faire sa percée chez les seniors en 2015.

Vazquez a été un joueur clé pour l'équipe de Zinedine Zidane cette saison, après avoir marqué deux buts et effectué cinq passes décisives en 24 apparitions en Liga.

L'ailier a aidé son équipe à prendre les devants à la marque au quart d'heure du jeu face aux Blaugrana. Après une passe de Federico Valverde, il a centré pour Karim Benzema qui a conclu d'un talon devant Marc-André ter Stegen. Madrid a doublé son avance juste avant la demi-heure lorsque Toni Kroos a marqué sur un coup franc, ce qui s'est avéré suffisant pour sceller la victoire car le Barça n'a pas pu ajouter un second suite à la réduction du score d'Oscar Mingueza en seconde période. La victoire dans ce choc a vu l'équipe de Zidane revenir à la hauteur de l'Atletico Madrid en tête du classement avant l'affrontement de ce dernier contre le Real Betis dimanche. Barcelone est un point derrière.