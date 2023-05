Sa saison avec le PSG, la concurrence avec Navas, le phénomène Mbappé : les confidences de Gianluigi Donnarumma

Alors que la fin de saison approche à grands pas, Gianluigi Donnarumma dresse un premier bilan.

Le PSG se déplace ce dimanche 21 mai 2023 sur la pelouse de l'AJ Auxerre à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Le PSG pourrait être sacré champion de France sous certains conditions.

Avant de fêter un éventuel titre de champion de France, Gianluigi Donnarumma a accordé un entretien à nos confrères de Téléfoot. Le gardien a dressé un premier bilan de sa saison et évoqué d'autres sujets comme sa concurrence avec Navas ou le talent de Mbappé.

Sur la fin de saison en Ligue 1

« Il ne faut pas lâcher un seul centimètre. Nous devons gagner les trois derniers matches. Notre objectif est de devenir champion de France. On y tient vraiment et on fera tout pour l'être. C'est sûr qu'il y a parfois des saisons plus difficiles que les autres. C'est normal, tout cela fait partie du football. On tenait à faire mieux, à faire plus. Malheureusement ça n'a pas été le cas et on fera mieux la saison prochaine. »

Sur sa saison

« Je suis heureux de ma saison, je suis très content de mes statistiques et je cherche toujours à faire mieux. Ce n'est pas possible de subir et d'encaisser autant de buts (35 en 35 journées de Ligue 1, n.d.l.r.). On le sait. C'est sûr qu'on va chercher à s'améliorer et faire mieux, tout simplement l'année prochaine. Nous aussi on aimerait ne pas prendre de buts et faire des clean-sheets mais cette année, on en a trop encaissés et ça, on doit l'améliorer. »

Sur la concurrence avec Navas

« La concurrence te fait du bien, ça aide tout le monde à rester vigilant, tout le temps. Il doit y avoir de la concurrence, ça fait partie du jeu et ça permet à chacun de donner le maximum et de rester toujours au top. »

Sur Kylian Mbappé

« Kylian a envie de s'améliorer, de grandir chaque jour. C'est déjà l'un des plus grands joueurs au monde mais il a quand même cette envie de s'entraîner et de s'améliorer et ça, sincèrement, ça me stimule. Ce qui est le plus motivant, c'est que même des champions affirmés qui ont tout gagné s'entraînent chaque jour en donnant le maximum. »

Sur le nouvel échec du PSG Ligue des champions

« C'est sûr, on n'y tenait vraiment, on voulait aller au bout. Il ne faut pas vivre la Ligue des champions comme une obsession. Je sais qu'on la gagnera un jour. J'en suis sûr car le club le mérite, les supporters le méritent, on fera tout notre possible pour atteindre ce sommet-là. »

Sur les critiques à son encontre

« Je suis habitué désormais, j'ai les épaules larges. Sur cet aspect, ça ne me fait aucun effet. Je cherche toujours à m'améliorer. Je veux tout donner pour l'équipe. Un jour, tu peux être critiqué et le lendemain, tu es encensé. Tout cela fait partie du jeu. C'est ça de jouer dans un grand club. »