Saint-Valentin : Victoria offre un drôle de cadeau à David Beckham

David Beckham a été ravi de recevoir un cadeau inhabituel de sa femme Victoria pour la Saint-Valentin

Ces derniers mois, David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, s'est montré enthousiaste à l'idée de s'occuper de son propre troupeau de poules. Le jour de la Saint-Valentin, il s'est rendu sur Instagram pour remercier sa femme Victoria de lui avoir offert la dernière édition du magazine The Country Smallholder - qui fournit des nouvelles, des informations pratiques, des guides et des chroniques sur l'agriculture de loisir, le jardinage biologique, des conseils vétérinaires et bien plus encore.

En plus de poster une photo du magazine dans une story Instagram, Beckham, 48 ans, a écrit : "Mon cadeau de Saint-Valentin", suivi d'un emoji cœur d'amour, et a tagué Victoria également. David Beckham a reçu son propre troupeau de poules pour Noël, ce qui a conduit Victoria à offrir à l'ancien international anglais un livre intitulé "Élever des poules pour les nuls".

La nouvelle passion de Beckham

Le couple a installé un clapier et un enclos pour l'ex-footballeur dans leur ferme des Cotswolds, afin de compléter la ruche qu'ils possèdent déjà. La semaine dernière, Beckham a montré son "excitation" à trouver des œufs et à "apprendre ce dont ils ont besoin", et ce magazine ne fera qu'ajouter à son enthousiasme pour l'ensemble du processus.

Pendant que Beckham s'adonne à son nouveau passe-temps, son équipe, l'Inter Miami, entame la saison 2024 de la MLS la semaine prochaine, à domicile contre le Real Salt Lake le 22 février, avant d'affronter l'ancienne équipe de David, le LA Galaxy, quatre jours plus tard.