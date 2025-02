Saint-Etienne - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Saint-Etienne et Rennes seront aux prises samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 poursuit son bonhomme de chemin avec des matchs décisifs chaque fin de semaine. Ce weekend, le championnat aborde sa 21e journée avec des rencontres tout aussi alléchantes. Parmi elles, un duel de mal classés qui oppose l’AS Saint-Etienne au Stade Rennais, ce samedi.

Saint-Etienne doit relancer la machine

Après 20 journées de championnat, l’AS Saint-Étienne (18 pts) occupe provisoirement la place de barragiste en Ligue 1. Actuellement 16e au classement, le club stéphanois a subi une lourde défaite à Lille (4-1) lors de son dernier match, après avoir tenu en échec Nantes (1-1) et Auxerre (1-1). Malgré ces résultats mitigés, les Verts conservent une avance de trois points sur la zone de relégation avant d’entamer la 21e journée. Depuis la trêve hivernale, c’est le Norvégien Eirik Horneland qui a pris les commandes de l’équipe avec pour objectif principal d’assurer le maintien du club promu. Éliminée de la Coupe de France, l’ASSE pourra se concentrer pleinement sur le championnat afin d’atteindre cet objectif.

Rennes veut confirmer son réveil

De son côté, le Stade Rennais traverse une période compliquée, marquée par des contre-performances et une instabilité sur le banc. Deux changements d’entraîneur ont déjà eu lieu cette saison. Jorge Sampaoli, en poste en début d’année, a été démis après une série de mauvais résultats. Pour le remplacer, le club breton a misé sur Habib Beye, qui a connu une première réussie avec une victoire contre Strasbourg (1-0) dimanche dernier. Cette performance est venue rompre une spirale négative après les défaites concédées face à Brest (1-2) et Monaco (3-2), dernières rencontres sous la houlette de Sampaoli. Rennes (20 pts), actuellement 15e, ne devance Saint-Étienne que de deux points, une situation délicate pour une formation habituée aux compétitions européennes ces dernières années.

Horaire et lieu du match

ASSE – Rennes

21e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Geoffroy Guichard

A 21h05, heure française

Les compos probables du match ASSE – Rennes

Saint-Etienne : Larsonneur – Appiah, Abdelhamid, Nadé, Pétrot – Bouchouari, Ekwah, Mouton – Cardona, Sissoko, Davitashvili.

Rennes : Samba – Wooh, Faye, Brassier – Assignon, Koné, James, Truffert – Blas, Kalimuendo, Furuhashi.

Sur quelle chaîne suivre le match ASSE – Rennes ?

La rencontre entre l’AS Saint-Etienne et le Stade Rennais sera à suivre ce samedi 08 février 2025 à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.