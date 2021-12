Saint-Etienne : Claude Puel craint le potentiel de Rennes

L'AS Saint-Etienne espère terminer sa semaine sur une note positive dimanche, avec la réception du Stade Rennais.

Battus successivement par le PSG puis Brest, les Verts occupent toujours une place de relégable, et espèrent bien signer leur troisième succès de la saison pour se relancer dans une course au maintien qui s'annonce déjà compliquée.

"Oui, même si tout compte, comme la possibilité de mettre de l'intensité dans le match. Surtout que Rennes en met beaucoup. Ce sera un match très disputé, âpre, avec un niveau de jeu très élevé de Rennes", a commenté Claude Puel à propos de son prochain adversaire.

"L'équipe de Rennes sera beaucoup plus joueuse que Brest, a poursuivi le technicien stéphanois. Il n'y aura pas de comparaison. Ce club a beaucoup investi à l'intersaison. Rennes s'est donné les moyens d'avoir des joueurs de grande qualité, avec un effectif complet.

Après, Rennes a un bon équilibre dans le jeu et les joueurs ont un profil technique de justesse technique très intéressant. On passe d'une équipe qui a refusé le jeu chez elle à une qui est l'une qui a le moins de jeu direct mais de la qualité dans la possession, avec beaucoup d'intentions de jeu dans les trente derniers mètres. Ce sera un beau challenge."

De retour de suspension après son expulsion contre Paris, Timothée Kolodziejczak s'est également montré ambitieux à moins de 24h de la rencontre.

"On est plus à l'aise contre des équipes davantage ouvertes au jeu. Rennes pratique un beau football, avec un groupe étoffé, armé pour jouer les premiers rôles, a pointé le défenseur. Je m'attends donc à un match avec beaucoup d'occasions, dimanche. Il s'agira de mon 300e en pro. Cela fait plaisir, en espérant qu'il y en aura d'autres."



Avant de poursuivre, à propos de la situation actuelle du club : "Quand tu as joué l'Europe et que tu dois jouer le maintien, c'est dur. Mais c'est aussi une bonne motivation que de laisser ce club mythique en Ligue 1. C'est un défi pas simple à relever dans ce Championnat très serré, surtout en bas. Ça peut donc aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. Il faudra être costaud mentalement et ne pas lâcher jusqu'au bout."