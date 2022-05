Sadio Mané devrait quitter Liverpool

Sadio Mané est en passe d’informer ses dirigeants de Liverpool qu’il comptait partir lors du prochain mercato.

Sadio Mané est prêt à informer Liverpool de son désir de quitter le club cet été, GOAL peut confirmer. Le Bayern Munich serait en pole pour recruter la star sénégalaise.

Le joueur de 30 ans est prêt à relever un nouveau défi après avoir passé les six dernières années sur les bords de la Mersey, et avait laissé entendre avant la finale de la Ligue des champions qu'une annonce sur son avenir était imminente.

Mané n'a pas, comme promis, parlé aux médias après la défaite de Liverpool 1-0 contre le Real Madrid à Paris samedi soir, mais des sources ont fait savoir à GOAL qu'il est de plus en plus probable qu'il quitte Anfield, et que le Bayern est le principal candidat pour l'engager.

Quelle est la situation de Mané avec Liverpool ?

Mané, comme Mohamed Salah et Roberto Firmino, est sur le point d'entrer dans la dernière année de son contrat avec Liverpool, et les négociations pour un nouveau bail ont été mises en suspens il y a quelque temps.

Les Reds entretiennent de bonnes relations avec le représentant du joueur, Bjorn Bezemer, et avaient prévu de discuter de l'avenir de Mané à la fin de la saison.

Cependant, les rumeurs insistantes de l'intérêt du Bayern - et une rencontre apparente entre Bezemer et Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club allemand, n'ont pas été bien accueillies du côté d’Anfield.

Les sources du club sont déçues par le timing de ces rumeurs, qui sont arrivées au moment où Liverpool était engagé sur plusieurs formes. La forme de Mane a été excellente, mais la spéculation a été perçue comme une distraction malvenue, et Jurgen Klopp a émis une critique à peine voilée au sujet du Bayern lors de sa conférence de presse avant la finale de la Ligue des champions.

Mané est-il sur le point de rejoindre le Bayern Munich ?

A ce stade, il n'y a pas eu d'offre formelle de la part des champions d’Allemagne, et les sources de Liverpool insistent sur le fait que toute somme pour Mané serait bien supérieure au montant de 30 millions d'euros.

Liverpool souhaiterait également trouver un remplaçant avant de vendre, car Mané reste un élément clé de l'équipe malgré la signature en janvier de Luis Diaz en provenance de Porto.

Mané a marqué 22 buts toutes compétitions confondues cette saison, et son rendement a été particulièrement convaincant après son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, où il avait contribué à la victoire du Sénégal au Cameroun.