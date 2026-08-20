Les critiques acerbes ont repris de plus belle contre le Français Karim Benzema, l'attaquant d'Al-Hilal, à la suite de la victoire du « Leader » face à Al-Fayha sur le score de trois buts à zéro, jeudi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn Saudi League, après que le joueur est apparu sous un jour qui n'a pas satisfait les supporters, malgré la participation de l'équipe à l'engrangement des trois points.

Benzema était titulaire face à Al-Fayha, mais il n'a pas réussi à laisser une empreinte offensive claire, si bien que les points d'interrogation persistent autour de son niveau avec Al-Hilal, d'autant que cette rencontre était sa troisième apparition consécutive, toutes compétitions confondues, sans apporter le plus attendu de sa part.

Et bien qu'Al-Hilal ait réussi à décrocher sa deuxième victoire consécutive en Roshn Saudi League et à porter son total à 6 points, le niveau de Benzema est resté au cœur d'un large débat parmi les supporters, qui estiment que l'équipe a besoin d'une plus grande contribution de son attaquant français dans les matchs, que ce soit au niveau de la finition ou de la création du danger.

Les supporters lancent une fronde contre Benzema

Sur la plateforme « X », les appels des supporters d'Al-Hilal au départ de Benzema des rangs de l'équipe se sont amplifiés, assortis de vives critiques à l'égard de l'attaquant français, certains supporters estimant que le joueur n'est plus en mesure d'apporter le plus requis et que son maintien pourrait représenter un fardeau pour le projet technique de l'équipe.

Certains observateurs sont allés jusqu'à affirmer que Benzema n'apportera rien de nouveau dans la période à venir, réclamant du staff technique dirigé par l'Italien Simone Inzaghi une décision claire à son sujet, dans un contexte de mécontentement persistant vis-à-vis de son niveau depuis le début de la saison.

La délicatesse de la situation est d'autant plus grande pour Benzema que les attentes liées à son nom sont élevées : il est une star mondiale au long parcours, et c'est pourquoi les supporters ne se contentent pas de sa participation, mais attendent de lui des contributions offensives déterminantes qui aident Al-Hilal à jouer la gagne dans toutes les compétitions.

Al-Shanif accentue le flou autour de l'avenir de Benzema

Les critiques ne se sont pas limitées aux supporters d'Al-Hilal, mais se sont étendues aux médias sportifs, le journaliste Khaled Al-Shanif ayant évoqué le cas de Benzema lors de son passage dans l'émission « Dawrina Ghair », livrant une lecture qui a suscité davantage de polémique autour de la concentration du joueur à l'heure actuelle.

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Al-Shanif a déclaré : « Benzema a la tête en dehors du terrain », en allusion au fait que l'attaquant français n'est peut-être pas présent avec la pleine concentration requise durant les matchs, ce qui pourrait expliquer, de son point de vue, la baisse de son rendement technique et son absence sous la forme attendue.

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Ces critiques placent Benzema face à un véritable test lors des prochains matchs, d'autant qu'Al-Hilal a entamé la saison de belle manière sur le plan des résultats, mais la persistance des points d'interrogation autour de son attaquant le plus important pourrait se transformer en un dossier plus complexe à mesure que le niveau de la concurrence s'élève.

Au bout du compte, Benzema a la possibilité de répondre sur le terrain, mais le début actuel n'a pas été à la hauteur des aspirations des supporters d'Al-Hilal, qui veulent voir le joueur que le club a recruté pour faire la différence, tandis que la question la plus importante demeure : l'attaquant français retrouvera-t-il rapidement son niveau, ou les pressions réclamant son départ du « Leader » se poursuivront-elles ?