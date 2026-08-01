Le jeune ailier belge Jesse Bisiwu a fait ses premiers pas avec le Barça, après avoir rejoint le stage de l'équipe en Angleterre et pris part à la séance d'entraînement qui a suivi le match amical face à Birmingham City.

Selon le journal« Sport » catalan, Bisiwu est arrivé au stage de l'équipe à St George's Park au cours de la nuit d'hier, vendredi, après avoir passé la visite médicale et signé officiellement son contrat avec le Barça, qui avait annoncé la transaction juste avant le coup d'envoi du match amical.

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Le joueur en provenance du Club Bruges a participé, ce samedi, à son premier entraînement sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick, s'intégrant rapidement à ses coéquipiers et affichant le sourire durant les exercices, alors que l'équipe poursuivait sa préparation pour la nouvelle saison, les joueurs étant répartis en groupes en fonction des charges physiques après le match.

Le journal a ajouté que le plan prévoit d'enregistrer Bisiwu avec le Barça Atlètic, mais qu'il s'entraînera régulièrement avec l'équipe première, la direction sportive et Flick étant convaincus que le contact quotidien avec les joueurs de l'élite accélérera sa progression, avec la possibilité de faire appel à lui en cas de besoin durant la saison.

Première déclaration

Dans sa première prise de parole après son arrivée au club catalan, Bisiwu a déclaré : « Les sensations sont excellentes. Ils m'ont réservé un accueil formidable. C'est comme une grande famille, et les coéquipiers et les entraîneurs m'ont chaleureusement accueilli. »

À propos de Flick, il a dit : « Je ferai tout ce qu'il attend de moi. Quand il aura besoin de moi, je travaillerai dur et je serai présent. »

Au sujet de ses objectifs avec le Barça, il a affirmé : « Pour moi, c'est très simple. Travailler dur, tout simplement, et être là où l'entraîneur a besoin de moi. »

Le Belge a également évoqué son modèle dans le football, la star brésilienne Neymar da Silva, en déclarant : « J'aime sa façon de jouer et la manière dont il prend du plaisir avec le ballon. C'est la raison qui m'a poussé à commencer à jouer. »

Il s'est décrit comme un joueur qui « prend du plaisir à jouer au football. J'aime avoir le ballon dans les pieds et disputer des duels ».

Bisiwu a dit de son nouveau coéquipier Raphinha : « C'est un très très bon joueur, et il fait aussi partie des joueurs que j'observe », avant de faire l'éloge de Lamine Yamal en affirmant : « C'est un joueur très spécial. Tout le monde connaît ses qualités. »

Il a révélé que le Barça avait pris contact avec son entourage durant la Coupe du monde des moins de 20 ans, en expliquant que sa confiance dans le projet du club tient au fait que celui-ci s'appuie continuellement sur les jeunes joueurs.