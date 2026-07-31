Des rapports de presse ont révélé la somme que le club anglais de Newcastle United versera à son homologue saoudien d'Al Ahli pour s'attacher les services de son entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission du poste d'entraîneur d'Al Ahli, hier jeudi, afin de prendre en main l'équipe de Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

Le journaliste italien de référence Fabrizio Romano a indiqué que Newcastle versera environ 11 millions d'euros à Al Ahli à titre d'indemnité, après avoir obtenu les services de Jaissle.

Romano a précisé, dans un message publié sur son compte personnel sur le site « X », que Jaissle arrivera samedi pour l'annonce de sa nomination en tant que directeur technique de l'équipe de Newcastle, et qu'il signera un contrat de 4 ans qui s'achèvera en 2030.

Jaissle était proche de signer un contrat de la même durée avec Al Ahli, mais il souhaitait y inscrire une clause lui permettant de percevoir l'intégralité de la valeur de son contrat en cas de limogeage, ce que le club saoudien a refusé.

Rappelons que Jaissle a passé 3 saisons avec Al Ahli, depuis sa nomination en remplacement du Sud-Africain Pitso Mosimane en 2023, période durant laquelle il a réussi à conduire l'équipe au sacre en Ligue des champions d'Asie Elite à deux reprises, ainsi qu'à la Supercoupe d'Arabie saoudite après 9 ans d'absence.