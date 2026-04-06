« S'il fait cela, Ronald Koeman perdra toute sa crédibilité »

Jerdy Schouten s'est gravement blessé au ligament croisé au PSV et manquera donc la Coupe du monde. Frenkie de Jong est lui aussi en proie à des blessures, ce qui amène Wim Kieft à se demander si Joey Veerman pourrait bien revenir dans le viseur du sélectionneur Ronald Koeman.

« Imaginez que Frenkie de Jong soit à nouveau blessé, ce qui n'est pas du tout improbable. Koeman devra peut-être alors rappeler Veerman... Et dire : "J'y ai encore réfléchi" », déclare Kieft, qui éclate ensuite de rire à sa propre remarque.

Le présentateur Michel van Egmond se demande si, dans ce cas, une certaine fierté n’entrerait pas en jeu chez Koeman, qui a clairement indiqué que Veerman ne figurait pas dans ses plans pour la Coupe du monde. « Je préfère encore jouer à dix plutôt que de le faire entrer à nouveau. »

« On ne peut plus faire marche arrière, bien sûr. On perdrait toute crédibilité », affirme Kieft, presque certain que Koeman ne reviendra pas sur sa décision concernant Veerman. « Et il y a encore Quinten Timber, Luciano Valente, Kees Smit. »

Veerman (27 ans) compte seize sélections sous le maillot de l'équipe nationale néerlandaise. Son dernier match remonte toutefois au 10 juillet 2024, lorsque le joueur du PSV a disputé 55 minutes de la demi-finale de l'Euro perdue 1-2 contre l'Angleterre. Depuis, Koeman n'a plus fait appel au milieu de terrain.

Le sélectionneur a récemment déclaré que Veerman n’était ni son premier ni même son deuxième choix au poste de « six » gauche et a indiqué qu’avec un effectif en pleine forme, il n’avait aucune chance d’être sélectionné pour la Coupe du monde.

À la question de savoir ce que Veerman avait pensé en entendant ces mots, il a donné une réponse étonnamment laconique après le match PSV - FC Utrecht (4-3). « Rien. » Interrogé à nouveau par ESPN, il est resté sur sa position. « Je n’ai rien pensé du tout. » À la suggestion que son esprit devait alors être vide, il a répondu par l’affirmative. On a ensuite demandé à Veerman pourquoi il ne souhaitait rien dire à ce sujet : « Je n’en ai pas envie. »