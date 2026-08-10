Le célèbre agent de joueurs Pini Zahavi se trouve actuellement à Barcelone, où il a profité de sa présence dans la cité catalane pour rencontrer plusieurs de ses joueurs, ainsi que pour s'entretenir avec Joan Laporta, le président du Barça, en pleine agitation du marché des transferts.

Selon le quotidien espagnol Sport, Laporta et Zahavi ont tenu une réunion hier soir dans l'hôtel où l'agent de joueurs séjourne habituellement lors de ses visites dans la ville.

Cette réunion a inévitablement attiré l'attention en raison de sa tenue durant la période du marché des transferts, mais des sources au fait de la rencontre ont minimisé tout lien avec une éventuelle transaction.

Ces mêmes sources ont affirmé que la réunion a revêtu avant tout un caractère amical, précisant que Laporta et Zahavi entretiennent depuis de longues années une excellente relation personnelle, et qu'ils ont mené ensemble de nombreuses opérations dans le monde du football. Pour cette raison, les deux hommes tiennent toujours à profiter de leur présence simultanée dans un même lieu pour se rencontrer et échanger les dernières nouvelles.

La relation entre Zahavi et Barcelone demeure très étroite, l'agent de joueurs ayant été l'une des figures clés du transfert de Robert Lewandowski au club catalan. Il représente actuellement Hansi Flick, avec qui il entretient une relation très proche.

La liste des clients de Zahavi comprend également plusieurs jeunes talents prometteurs de l'académie de Barcelone, parmi lesquels Ibrahima Toncara et Aaron Yakobishvili.

L'avenir de certains joueurs de Zahavi devrait se dessiner au cours des prochaines semaines. Yakobishvili fait ainsi partie des joueurs dont la situation reste en suspens, avec la possibilité d'un nouveau départ afin de continuer à accumuler du temps de jeu loin de Barcelone, même si son avenir n'est pas encore fixé à ce jour.

Les sources consultées insistent, pour l'heure, sur le fait qu'il ne faut pas donner à la rencontre entre Laporta et Zahavi une importance liée au marché des transferts, les deux vieux amis du monde du football ayant profité de la présence de l'agent à Barcelone pour renouer, durant des journées marquées par une intense activité au sein des bureaux du club.