Ruud Gullit : « J’ai un conseil important à donner à Ruben van Bommel »

Ruud Gullit a livré un conseil clair à Ruben van Bommel lundi soir. L’ancien international néerlandais voit beaucoup de qualités chez l’attaquant du PSV, mais pense que Van Bommel peut devenir encore plus dangereux s’il aborde ses adversaires autrement dans les un-contre-un. C’est ce qu’a expliqué Gullit dans Rondo sur Ziggo Sport, un jour après la victoire 4-1 du PSV face au Sparta Rotterdam.

Van Bommel a débuté sur le banc contre le Sparta et est entré en jeu après une heure de jeu. Mené 0-1 très tôt, le PSV a renversé la situation et s’est finalement imposé largement grâce à trois buts de Sven Mijnans et une réalisation de Kodai Sano, ce qui a permis aux Eindhovenois de reprendre la tête devant l’AZ.

Marcel Brands se montre très satisfait de la manière dont Van Bommel est revenu de sa grave blessure au genou. Le directeur général du PSV a vu l’ailier à l’œuvre à plusieurs reprises pendant sa rééducation. « À ce moment-là, j’ai été très vite impressionné par la rapidité avec laquelle il avait déjà retrouvé un niveau qui m’a fait penser : ouah, ça va vite. »

Rafael van der Vaart salue lui aussi le travail fourni par Van Bommel pour son équipe. Dans Rondo, une séquence est montrée dans laquelle l’ailier gauche revient défendre à pleine vitesse et récupère le ballon grâce à un tacle. « C’est quand même formidable quand il fait ça, non ? Cela veut dire qu’il est en train de devenir un très grand joueur, je pense. Il reçoit beaucoup d’attention, positive comme négative, et malgré ça, il continue de se battre pour son équipe. Ça rejaillit aussi sur les autres. »

Gullit voit en même temps encore une marge de progression. « J’ai un conseil pour lui. Ce que je vois, c’est qu’il se repose énormément sur sa vitesse. Souvent, il part un peu sur le côté et essaie ensuite de faire la différence uniquement grâce à sa vitesse », explique l’ancien ailier.

Selon Gullit, Van Bommel doit justement attaquer son adversaire direct de face. « Quand il reçoit le ballon à l’extérieur, il doit aller droit sur son adversaire. Pour le moment, il part encore souvent sur le côté, mais c’est précisément là que cet adversaire veut l’avoir. S’il va droit sur lui, il met ce défenseur sur les talons et peut le déborder beaucoup plus facilement. »

Khalid Boulahrouz comprend parfaitement ce que veut dire Gullit et évoque la posture corporelle d’un défenseur. « Si tu arrives sur lui de face, le défenseur ne sait pas si tu vas repiquer à l’intérieur ou passer à l’extérieur. C’est là que tu veux semer le doute chez un défenseur. » Brands ajoute que Van Bommel peut en outre menacer plus souvent de repiquer dans l’axe, car il dispose d’une frappe puissante.

Gullit est convaincu qu’avec cet ajustement, Van Bommel deviendra encore plus difficile à défendre. « S’il apprend ça, il passera encore beaucoup plus facilement. J’ai moi-même été ailier et je sais exactement comment ça se passe : tu essaies de mettre cet adversaire sur les talons. Ensuite, tu n’as parfois même plus besoin de le passer, parce que tu as déjà l’espace pour centrer. »

Autour de la table, Gullit reçoit les compliments de Rafael van der Vaart : « C’est un bon conseil de ta part, Ruud », lance-t-il.