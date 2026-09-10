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Ruud GullitZiggo Sport
Siep Engelen

Traduit par

Ruud Gullit est complètement agacé après l’interview de Ruben van Bommel : « Jésus, allez quoi ! »

PSV vs Shakhtar Donetsk
PSV
Shakhtar Donetsk
Ligue des Champions
R. van Bommel
A. Bouwman

Ruud Gullit ne se retrouve absolument pas dans l’attitude de son collègue Sam van Royen pendant l’interview de Ruben van Bommel. L’ancien international l’a fait savoir après PSV - Shakhtar Donetsk (1-1) sur Ziggo Sport.

Van Royen a eu Van Bommel devant la caméra et a logiquement interrogé l’attaquant sur sa faute sur Aaron Bouwman samedi dernier contre l’Ajax. Gullit estime toutefois que le présentateur a trop insisté sur ce sujet.

« Jésus, allez, quoi », s’emporte immédiatement Gullit après l’interview. « Et continuer comme ça à rabâcher… Laissez ce garçon tranquille ! Il a présenté ses excuses, c’est bien ce qu’il dit aussi. »

Le fait que Van Royen continue d’insister suscite surtout très peu de compréhension chez Gullit. « C’est bon maintenant ? Et continuer encore et encore… Sam, tu m’as déçu. »

Gullit nuance ensuite légèrement, tout en maintenant sa position. « Non, je comprends, tu as fait ton travail. Mais maintenant, laisse-le tranquille. Allez. »

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Hélène Hendriks prend ensuite la défense de Van Royen et affirme qu’elle juge bien le sujet « pertinent ». « Pertinent ? Allez », balaie Gullit. « Tu as appelé ta mère, tu as fait ça… Qu’est-ce que tu veux encore savoir au juste ? »

Gullit est convaincu que Van Bommel regrette sincèrement son geste. « Ça l’a vraiment touché », croit-il voir chez l’attaquant du PSV. « Il l’a montré, donc c’est fini. Fini. »

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