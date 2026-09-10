Ruud Gullit ne se retrouve absolument pas dans l’attitude de son collègue Sam van Royen pendant l’interview de Ruben van Bommel. L’ancien international l’a fait savoir après PSV - Shakhtar Donetsk (1-1) sur Ziggo Sport.

Van Royen a eu Van Bommel devant la caméra et a logiquement interrogé l’attaquant sur sa faute sur Aaron Bouwman samedi dernier contre l’Ajax. Gullit estime toutefois que le présentateur a trop insisté sur ce sujet.

« Jésus, allez, quoi », s’emporte immédiatement Gullit après l’interview. « Et continuer comme ça à rabâcher… Laissez ce garçon tranquille ! Il a présenté ses excuses, c’est bien ce qu’il dit aussi. »

Le fait que Van Royen continue d’insister suscite surtout très peu de compréhension chez Gullit. « C’est bon maintenant ? Et continuer encore et encore… Sam, tu m’as déçu. »

Gullit nuance ensuite légèrement, tout en maintenant sa position. « Non, je comprends, tu as fait ton travail. Mais maintenant, laisse-le tranquille. Allez. »

Hélène Hendriks prend ensuite la défense de Van Royen et affirme qu’elle juge bien le sujet « pertinent ». « Pertinent ? Allez », balaie Gullit. « Tu as appelé ta mère, tu as fait ça… Qu’est-ce que tu veux encore savoir au juste ? »

Gullit est convaincu que Van Bommel regrette sincèrement son geste. « Ça l’a vraiment touché », croit-il voir chez l’attaquant du PSV. « Il l’a montré, donc c’est fini. Fini. »