Rupture du ligament croisé confirmée pour Nicolò Zaniolo

Déjà victime d'une grave blessure en janvier dernier, le jeune talent italien, touché lors de la rencontre face aux Pays-Bas, sera opéré mercredi.

Coup dur pour Nicolò Zaniolo, l' et la Roma. La blessure par le jeune talent lors de la première période du match de l'UEFA Nations League face aux Pays-Bas (1-0), s'est avérée extrêmement grave. Les examens que le joueur a subis mercredi matin à la Villa Stuart ont révélé une rupture du ligament croisé au genou gauche.

Cela a été confirmé par Zaniolo lui-même à travers un post publié sur son profil Instagram.



"Pour les nombreuses personnes qui me demandent comment je vais, j'ai eu ce matin les visites rituelles qui ont montré la rupture du ligament croisé du genou gauche ! Je remercie tout le monde aussi bien les fans de la Roma pour le soutien ... je serai bientôt de retour", a ainsi écrit le jeune joueur, ce mardi.

Quelques minutes plus tard, la Roma a également confirmé l'ampleur du problème à travers un message publié sur Twitter.

"Nicolò Zaniolo a subi une imagerie par résonance magnétique à la Villa Stuart. La suspicion diagnostique initiale a été confirmée : le joueur a signalé une blessure complète au ligament croisé antérieur de son genou gauche et sera opéré demain", écrit le club italien, qui perd là un élément considéré comme un phénomène.

Les premières craintes se sont donc avérées bien fondées et Zaniolo devra subir une intervention chirurgicale mercredi, ce qui représentera la première étape d'un long voyage qui devrait conduire à son retour sur le terrain dans six mois, au plus tôt.

Pour le milieu de terrain de la Roma et de la Nazionale, l'année 2020 est cauchemardesque, du moins d'un point de vue footballistique. Déjà le 12 janvier dernier, lors d'un match de championnat contre la , il avait subi une rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit avec une blessure associée au ménisque qui l'avait contraint à un long arrêt. De retour sur le terrain le 5 juillet dernier pour un match Napoli-Roma, six jours plus tard, il avait goûté à la joie du but contre Brescia. Le voilà à nouveau blessé...