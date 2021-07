Raphaël Varane proche de MU, Rio Ferdinand emballé

Raphaël Varane aurait donné son aval pour s'engager en faveur de Manchester United, pour le plus grand bonheur d'une ancienne gloire du club.

Loin d'être aussi souverain que par le passé à l'Euro 2020 avec l'Equipe de France, Raphaël Varane se pose des questions. Désormais âgé de 28 ans, le défenseur central a des envies d'ailleurs, et imagine son avenir loin du Real Madrid, un club au sein duquel il évolué depuis dix ans désormais, lui qui est arrivé en 2011.

En effet, le Français veut s'en aller et relever un nouveau challenge. Et celui-ci pourrait s'écrire du côté de Manchester United, en Angleterre. Après avoir enrôlé Jadon Sancho au Borussia Dortmund, le club anglais veut continuer à frapper fort à et se renforcer, et verrait l'arrivée de l'ancien lensois d'un très bon oeil.

Ferdinand optimiste et convaincu

Seulement, les décideurs merengue n'ont cependant pas encore dit oui à une cession de leur taulier. Et ils n'ont guère l'intention de le brader au vu de l'importance qu'il a dans leur effectif, qui plus est après avoir dit au revoir à un autre leader de leur défense en la personne Sergio Ramos, attendu au Paris Saint-Germain.

Ancien défenseur central des Red Devils, Rio Ferdinand est en tout particulièrement emballé à l'idée d'une arrivée de Raphaël Varane. "J'aimerais vraiment le voir à United... Il y a une grosse possibilité pour que cela se fasse", a écrit Rio Ferdinand, qui a ajouté un "Allez Varane", en taguant directement le Français sur sa story Instagram.

La possibilité a beau être grosse, la valeur marchande de l'ancien artésien est estimée à 70M€. Une somme conséquente, qui pourrait être de nature à rebuter les Mancuniens, eux qui viennent de casser leur tirelire en dépensant pas moins de 90M€ pour Jadon Sancho. Et s'ils faisaient coup double ?