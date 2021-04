RUMEURS : Ramos loin, Alaba se rapproche ?

Le défenseur Sergio Ramos semble s'éloigner de plus en plus du Real Madrid.

L'échec du projet de Super League européenne a fait des dommages collatéraux au Real Madrid, parmi lesquels l'avenir de Sergio Ramos qui, chaque jour qui passe, semble être sur le point de quitter le club, selon AS.

Le contrat de Ramos expire le 30 juin et dans l'état actuel des choses, il semble hautement improbable qu'il continue. Ramos et Madrid n'ont pas réussi à trouver de terrain d'entente ces dernières semaines et les remarques de Florentino Pérez sur la situation à El Chiringuito lundi suggèrent que les choses ne vont pas changer au cours des prochaines semaines. Bien au contraire, d'après ce qu'il a dit, le club et le joueur sont loin de parvenir à un accord.

"Madrid a besoin d'un changement, de temps en temps, nous devons changer les choses. Nous avons beaucoup gagné, beaucoup de choses se sont passées et nous devons changer les choses pour raviver l'excitation. C'est sur quoi je travaille", a expliqué le président.

Quand le nom de Sergio Ramos a été évoqué, Florentino a réagi en prenant un ton léger: "Je pars ..." plaisantait-il avant de donner son point de vue: "Je l'aime beaucoup, mais nous sommes dans un très mauvais état. Et à Madrid, personne n’a l’argent, il faut être réaliste. On a eu beaucoup de temps pour régler ça, mais maintenant on est tous dans un très mauvais moment, y compris Madrid ".

Lorsqu'il a été poussé à dire si Ramos continuerait ou non, il a répondu: "Je n'ai pas dit cela (qu'il ne continuera pas). Pour le moment, nous examinons comment nous allons terminer la saison. Après cela, nous commencerons à penser à la saison prochaine ". Les dernières remarques de Florentino sur la saga Ramos sont survenues plus tôt ce matin lors de son apparition sur El Larguero: "Je l'aime comme s'il était mon propre fils, j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui. Mais je ne vais pas être encouragé à payer plus pour Sergio Ramos. La situation est ce qu'elle est, et il le sait aussi. Je suis concentré sur la clôture de la saison ... "

La question la plus sensible est la réduction de salaire que Madrid demande aux joueurs d'accepter - une réduction de salaire de 10% pour compenser les pertes projetées (91 millions d'euros, bien que les demi-finales de la Ligue des champions aient contribué à gonfler les caisses).

Ramos a convaincu l'équipe de prendre une réduction de salaire la saison dernière, mais ils n'ont pas accepté de faire de même cette saison. Le président a expliqué: «Nous sommes en pourparlers avec les joueurs, beaucoup ont accepté une réduction de salaire volontaire de 10%. Les deux qui ont quitté le prêt opn, Jovic et Ødegaard, ont accepté de baisser leurs salaires. Il y a des gens qui se sont montrés solidaires du club ". Et Ramos?: "La saison dernière, oui ... Cette saison, la situation est différente".

Alors que David Alaba se rapproche du Real, le futur de Ramos au club semble s'assombrir de jour en jour...