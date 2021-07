Rumeurs, Rafinha sur le départ ?

Le milieu brésilien du PSG a des offres de l’étranger et est susceptible de changer d’air cet été.

Avec Ander Herrera et Pablo Sarabia, Rafinha fait partie des milieux de terrain dont le PSG compte se débarrasser cet été d’après une information divulguée par Le Parisien il y a quelques jours. Et le Brésilien aurait déjà fait objet de sollicitations émanant d’extérieur.

Selon El Mundo Deportivo, l’ancien joueur de Barcelone est convoité par Aston Villa et aussi par deux clubs italiens que sont l’AC Milan et la Lazio Rome. Il n’aurait donc que l’embarras du choix s’il se décidait à changer de tunique cet été.

La même source affirme que Paris est prêt à valider le départ de son joueur si un club se résout à mettre 10M€ pour ses services. Si transfert il y a, les responsables franciliens devront céder 35% de l’indemnité à Barcelone.

Le PSG discret au niveau des ventes

Rafinha était pour rappel arrivé dans la capitale française lors des derniers jours du mercato estival. Malgré quelques prestations intéressantes, il n’est pas parvenu à s’imposer comme titulaire. Au final, il n’a joué d’entrée que 18 des 34 matches qu’il a disputés. Et son bilan devant les buts est resté assez maigre : 0 but inscrit et 6 passes décisives.

Alors qu’ils ont beaucoup recruté depuis le début du mercato, les responsables parisiens n’ont pas encore énormément vendu. Seul Mitchel Bakker a été cédé contre de l’argent (10M€). Il y a aussi eu les cessions d’Alessandro Florenzi, de Moise Kean et de Danilo Pereira, mais il s’agit de retours de prêt.