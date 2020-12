RUMEUR - Un candidat se déclare pour Isco

Isco serait poussé vers la sortie au Real Madrid et la presse espagnole évoque un point de chute.

Alors que le de Mikel Arteta traverse une période difficile en , le club lonodnien se serait tourné vers le meneur de jeu du Isco dans le but de donner un coup de boost à son effectif lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Après 14 matches de championnat, Arsenal est plus proche de la zone de relégation que des places européennes, n'ayant remporté que quatre matches, fait match nul deux fois pour 8 défaites en tout.

C'est un bilan très sombre pour l'un des plus grands clubs d' , et le manager des Gunners sait qu'il doit bientôt changer les choses.

Le Sun rapporte que les Gunners chercheront à utiliser la fenêtre de transfert de janvier à bon escient et sont attentifs à la situation d'Isco à Madrid, où il est utilisé avec parcimonie par Zinedine Zidane.

Comme l'a rapporté MARCA il y a des semaines, le milieu de terrain espagnol est prêt à quitter la Capitale espagnole et le club serait prêt à négocier son départ.

Arsenal pourrait être une option viable pour Isco, car Arteta à la recherche d'un milieu de terrain créatif.

Isco a été loin d'être à son meilleur cette saison mais a eu peu d'occasions de briller. Les prochains jours devraient révéler le sérieux de l'intérêt d'Arsenal.

Sous contrat au Real jusqu'en 2022, Isco est suivi par Eveton et Carlo Ancelotti. AS affirme que Madrid demanderait entre 60 et 70 M€ pour le joueur de 28 ans. Un prix prohibitif en cette période de pandémie mondiale.

À moins que la cellule de recrutement des Gunners ne parvienne à convaincre les dirigeants merengue du bien fondé d'un prêt avec ou sans option d'achat, un peu à la Dani Ceballos. Afaiire à suire en tout cas... Le mercato d'hiver sera chaud du côté de Londres à défaut du show Arsenal sur les terrains.