RUMEUR - Pogba de retour sur le radar du Real Madrid

Le milieu de terrain de Manchester United aurait décidé d'examiner ses chances de rejoindre le Real Madrid en 2021, selon AS.

Même si les projets de Madrid d'amener Pogba au Bernabéu ont été interrompus ces dernières années, le joueur, représenté par Mino Raiola, n'a pas perdu l'espoir d'un transfert prochain dans la capitale espagnole, selon AS.

Le Français a récemment déclaré qu'une arrivée au serait "un rêve". Compte tenu des circonstances, la situation précaire de United (15e au classement de la ) et le fait qu'après cette saison, il n'aura qu'un an pour achever son contrat signifie que la valeur de Pogba ne fera que se déprécier.

"Il y a un accord pour le libérer pour 60 millions d'euros en 2021", rapporte Calciomercato. En revanche, la valeur d'Eduardo Camavinga augmente rapidement avec plusieurs des meilleurs clubs européens qui se démènent pour le signer (le PSG et la en particulier, ainsi que Madrid).

AS affirme que Zidane préférerait clairement avoir Pogba, un joueur qu'il a demandé au club depuis 2016, et qu'il est possible que Pogba puisse amener Madrid à repenser son projet de signer Camavinga.