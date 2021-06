RUMEUR : Plusieurs offres pour Jordi Alba

Le latéral catalan serait actuellement très courtisé sur le marché, d'après Marca.

Jordi Alba est l'un des joueurs les plus recherchés de l'équipe du Barça actuellement, selon les médias ibériques.

Le PSG parmi les prétendants pour Alba ?

Pourtant, malgré l'intérêt d'autres clubs, il est déterminé à aller au bout de son contrat, qui expire en juin 2024, avec les Blaugrana.

Étant donné que Barcelone cherche à rajeunir son équipe actuelle, le nom de l'arrière latéral de 32 ans est remis en question compte tenu de la valeur monétaire élevée de son bail.

Malgré cela, le staff du Barça soutient toujours Jordi Alba, affirmant que ses réalisations parlent d'elles-mêmes et que trouver un remplaçant digne s'avérera difficile pour leur budget. Barcelone a essayé et échoué dans le passé de remplacer Alba, Junior Firpo étant la recrue qui n'a pas donné satisfaction.

L'autre joueur sur lequel Barcelone garde un œil est José Gaya de Valence, bien qu'une décision semble peu probable compte tenu de la situation financière du club.

Après neuf saisons et 16 titres au Camp Nou, Jordi Alba joue un rôle fondamental dans l'évolution de Barcelone depuis 2012 et ne montre aucun signe de ralentissement.

En 49 matchs cette saison, il a fourni 15 passes décisives et marqué cinq buts. Jordi Alba a suscité beaucoup d'intérêt de la part d'autres clubs au fil des ans, notamment de Manchester City et du Paris Saint-Germain, et plus récemment de l'Inter.

Mais alors que Barcelone évalue la possibilité de son départ, potentiellement dans le cadre d'un échange de joueurs, l'arrière espagnol semble catégorique sur son envie d'achever son contrat au Camp Nou.