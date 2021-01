RUMEUR - Odegaard voudrait quitter le Real Madrid !

Devant son absence de temps de jeu, le milieu norvégien voudrait quitter la maison blanche selon Marca.

Le milieu de terrain du Martin Odegaard a demandé un bon de sortie pour partir en prêt et quitter le Real Madrid lors de la fenêtre actuelle de transfert, selon une informations signée MARCA.

Odegaard pense qu'il a besoin de jouer plus de minutes et veut avoir un impact ailleurs afin de continuer à se développer et à grandir en tant que joueur, selon le journal madrilène.

Odegaard n’a joué que 367 minutes pour Madrid cette saison, et bien qu’il ait été blessé ici et là, il est également vrai qu’il n’a pas été aussi sollicité qu’il l’espérait quand il était disponible.

Le Real Madrid a décidé de faire revenir Odegaard l'été dernier, même s'il y avait une année supplémentaire incluse dans son contrat de prêt avec la . Odegaard était l'un des meilleurs milieux de terrain de la la saison dernière.

Aucun club n'est mentionné dans le rapport de MARCA, mais un retour potentiel à la Real Sociedad pour la seconde moitié de la saison semble logique pour toutes les parties impliquées.



À noter et comme l'a indiqué Zinedine Zidane en conférence de presse, que le matrch de contre Alcoyano pourrait être une opportunité pour les joueurs en manque de temps de jeu.

"Nous nous entraînons très bien, il y a des joueurs qui jouent moins mais c'est une opportunité d'avoir un super match et de gagner à nouveau. C'est une équipe complète et à chaque match je dois en choisir onze joueurs et les joueurs sont prêts pour le moment où ils vont jouer", a ainsi admis ZZ.