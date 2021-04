RUMEUR - Mbappé moins cher que prévu ?

Selon Le Parisien, le PSG serait agacé par l'attitude de Kylian Mbappé et serait disposé à le laisser partir pour moins cher que prévu.

Le Paris Saint-Germain perdrait patience face à l'attitude de Kylian Mbappé concernant sa prolongation de contrat au sein du club francilien. Ce derneir serait d'ailleurs, selon les informations du Parisien, prêt à réduire son prix pour les clubs intéressés à le signer cet été.

Le bail actuel de Mbappé court jusqu'en 2022 et si les deux parties ne parviennent pas à un accord pour prolonger son séjour, le PSG pourrait le perdre lors d'un transfert gratuit l'été prochain.

Selon cette source, le PSG est devenu impatient avec, ce qui est considéré comme une situation inconfortable car les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord et le club est prêt à réduire ses demandes en termes de transfert.

Le prix demandé par Mbappé serait compris entre 120 et 150 millions d'euros si un club souhaitait faire une approche cet été.

Pendant ce temps, Mbappé s'est récemment plaint des critiques excessives qu'il a subies cette saison en France.

Annoncé du côté du Real Madrid, l’attaquant des Bleus joue la carte de l’incertitude pour son avenir. S’il répète se sentir bien au PSG, Mbappé estime que d’autres critères rentrent également en ligne de compte. Interrogé après le match contre la Bosnie, le champion du monde 2018 a fait le point sur son futur.

"Si ça avait avancé, je serai venu déjà en parler, a-t-il confié à RTL. Bien sûr que je viendrai en parler quand j'aurai pris ma décision."

Si la patience est une nouvelle fois de mise concernant l’avenir de Mbappé au PSG, la suite de ses déclarations ne devraient pas pousser les supporters parisiens à l’optimisme. N’ayant pas trouvé le chemin des filets lors de ce rassemblement de mars avec les Bleus avec notamment un penalty raté, Mbappé a encore une fois été sous le feu de certaines critiques concernant son jeu forcé par moment comme cela peut l’être du côté du PSG. Des reproches dont il commence à en avoir marre.

"Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Au bout d'un moment ça fatigue. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent. Mais je savais en signant à Paris que ce serait ce contexte-là. On verra par la suite."