Rumeur, l'OM pense à Umtiti

La folle rumeur Umtiti à l'OM est lancée par des médias espagnols et français.

Les médias espagnols affirment que Samuel Umtiti est l'un des joueurs que Barcelone cherche à céder cet été, Ronald Koeman et le club ne voyant pas un avenir pour le Français au Camp Nou.

Le Barça souhaiterait ainsi désespérément le voir partir, des questions pesant sur le défenseur en raison de ses problèmes de blessures persistants, avec des inquiétudes concernant ses performances au cours des 18 derniers mois environ.

Le10Sport affirme que l'Olympique de Marseille s'intéresse au Français. Le média français indique que le nom d'Umtiti est apparu dans les conversations entre Barcelone et Marseille pour une décision impliquant Konrad de la Fuente.

Le FC Barcelone sait que trouver un point de chute à Umtiti ne sera pas facile en raison de son salaire élevé et, à 27 ans, son bilan de blessures suggère qu'il pourrait déjà être en déclin.

Les dirigeants catalans ont déjà essayé dans le passé de lui trouver une destination, mais n'y sont pas parvenus.

Umtiti a joué 826 minutes en 2020/21 en 16 apparitions dans toutes les compétitions. Le Barça seraitheureux de le vendre entre cinq et 10 millions d'euros, et la France est considérée comme la destination la plus probable.

Dans l'état actuel des choses, Umtiti est en vacances et travaille en salle afin d'être en forme lors de la pré-saison.