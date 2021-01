RUMEUR - Lampard rêve du Barça

Le boss de Chelsea, Frank Lampard, rêve de prendre la place de Ronald Koeman à Barcelone, selon le journaliste Guillem Balagué.

Le manager des Blues est actuellement sous pression à Stamford Bridge alors que l'équipe de a perdu quatre de ses six derniers matches de , tombant à la neuvième place du classement.

Les nouvelles en provenance de Barcelone ces derniers temps présentent du léger mieux. Les hommes de Ronald Koeman sont invaincus lors de leurs six dernières sorties en championnat, récoltant 14 points au cours de cette période, pour les élever à la cinquième place du classement.

Cependant, le coach batave reste sous pression avec sa position à long terme particulièrement considérée comme instable en raison de la nouvelle série d'élections présidentielles prévues le 24 janvier prochain.

Le journaliste confident des stars Guillem Balagué affirme que Frank Lampard -qui a connu une carrière distinguée en tant que milieu de terrain central - aimerait un jour être l'entraîneur du Barça.

Cependant, toute possibilité pour l'ancien manager de Derby de rejoindre les géants catalans semble être une perspective à long terme pour le moment, son avenir à court terme chez les Blues étant un problème plus urgent.

En effet, Frank Lampard doit se battre pour convaincre Chelsea qu'il peut mener le club vers la gloire future alors que des entraîneurs expérimentés à travers l'Europe commencent à désirer son poste. La victoire 3-1 de à Londres a ajouté à un mauvais résultat supplémentaire dans une mauvaise série pour les Blues qui les ont vus remporter une seule victoire lors de leurs six derniers matchs de Premier League. Chelsea a deux jours de congé après cette défaite et rien n'a été communiqué à Lampard sur son avenir.

Lampard a publiquement exprimé son désir de rester à Stamford Bridge et a exhorté la patience de tous ceux autour du club, déclarant que son équipe reste jeune et non confirmée. "Je suis un perfectionniste qui veut le meilleur pour ce club", a déclaré Lampard à Stamford Bridge. "La première personne qui met la pression, c'est moi".

"Parfois, l'année dernière, je voulais pousser et être encore meilleur que quatrième, même si je sentais que c'était un exploit compte tenu de l'interdiction de recruter et de la jeunesse de l'équipe. Cette saison, les seize matches sans défaite étaient quelque chose que j'essayais toujours de tempérer au fur et à mesure. Nous avons traversé notre groupe de . Je n'ai pas beaucoup prêté attention à cela parce que je le sentais avec les joueurs et la façon dont ils jouaient que nous devrions passer et nous avons montré une très bonne forme. À la minute où nous sommes dans une période difficile. Je le comprends car j'ai joué ici pendant longtemps", a ajouté l'Anglais.