RUMEUR - La Juve cible Locatelli

Les responsables de la pensent déjà aux renforts qu’ils pourraient s’offrir lors du prochain mercato hivernal. D’après le quotidien Tuttosport, les Bianconeri lorgneraient Manuel Locatelli de .

Locatelli s’est distingué cette semaine en se montrant décisif avec la Squadra Azzurra lors du match contre la .

Par le passé, Locatelli a déjà évolué au sein d’un grand club italien. Il avait été forme à l’ , et a joué 63 rencontres avec l’équipe première des Rossonerri.

Locatelli a une valeur marchande estimée à 30M€. Son contrat avec les Neroverdi prend fin en 2023.

