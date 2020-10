RUMEUR - Isco attiré par Everton

Le milieu offensif du Real Madrid, Isco, serait intéressé par un séjour du côté d’Everton.

Après James Rodriguez, Isco serait-il le prochain joueur du à prendre la direction d’ . C’est une possibilité d’après ce que révèle le tabloïd The Mirror.

D’après cette source, l’international espagnol pourrait être cédé par le Real lors de la prochaine intersaison, en forme de prêt et avec option d’achat qui devrait s’élever à 20M€. Et Everton est sa destination privilégiée. Du côté de Goodison Park, Isco retrouverait non seulement James, mais aussi son ancien coach chez les Merengue, Carlo Ancelotti. Le courant était très bien passé entre eux durant les deux années où ils ont collaboré ensemble.

Isco n’entre pas du tout dans les plans de Zinédine Zidane. Ce dernier ne fait que rarement appel à lui, car il n’apprécie son manque de travail défensif. La semaine dernière, il lui a clairement indiqué qu’il était le seul décideur à bord.

Everton n’est pas le seul club à pister l’ancien joueur de Malaga. Ça serait aussi le cas de la de Turin. La concurrence risque donc d’être importante pour sa signature dès l’ouverture du mercato.