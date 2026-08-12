À un moment où le marché des transferts est saturé de spéculations et de suppositions, la direction de l'un des clubs récemment promus en Liga a choisi de faire preuve de fermeté plutôt que de complaisance, afin de mettre un terme définitif à l'une des histoires qui ont largement circulé ces derniers jours.

Lors de la conférence de presse de présentation du milieu de terrain Javi Mourtcio, âgé de 20 ans, le directeur général de l'Elche, Pedro Chinoca, a abordé les dossiers du mercato, au premier rang desquels ce qui a été évoqué concernant un possible retour du latéral droit Héctor Fort.

Chinoca a catégoriquement démenti la possibilité d'un retour de Fort dans les rangs de l'équipe pour une saison supplémentaire, que ce soit sous forme de prêt ou via un transfert définitif, qualifiant ce qui a été rapporté de « simple rumeur parmi les rumeurs du marché des transferts ».

Ce démenti intervient à un moment où Fort, âgé de 20 ans et qui a joué la saison dernière en prêt en provenance du Barça, reste en dehors des plans du staff technique du Barça pour la saison 2026-2027, malgré sa présence actuelle et régulière aux entraînements de préparation sous la direction de Hansi Flick.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », des observateurs estiment que le départ de l'entraîneur Éder Sarabia, qui accordait une grande confiance à Fort lors de son précédent passage, a considérablement réduit les chances d'une prolongation du prêt et a fermé la porte à tout scénario de son retour.