RUMEUR - Arsenal s'intéresserait à Odegaard !

Selon Sky Sports, Arsenal a interrogé le Real Madrid sur la possibilité de signer Martin Odegaard en prêt.

aurait envoyé une requête au pour un éventuel accord de prêt pour Martin Odegaard, qui a demandé à quitter le Bernabéu en raison d’un manque de temps de jeu sous Zinedine Zidane.

Odegaard est revenu à Madrid l’été dernier après une impressionnante période de prêt d’une saison à la , qui avait un accord de principe de deux ans pour le joueur.

Cependant, l’accord a été écourté par Zidane, qui voulait le jeune milieu de terrain norvégien dans ses rangs pour cette saison.

Toutefois, le joueur de ans a à peine joué cette saison et a donc demandé à être envoyé sur une autre cession de prêt avant la fermeture de la fenêtre de transfert d’hiver.

AS a appris que l’international norvégien a déjà parlé à la Sociedad d’un éventuel retour au stade Anoeta, où il a brillé la saison dernière. Mais sociedad ne sera pas la seule option à sa disposition.

Selon Sky Sports, Arsenal est également intéressé par le fait d'obtenir les services du milieu de terrain norvégien suite au départ de Mesut Özil, qui a récemment quitté les Gunenrs pour le club turc de Fenerbahçe après avoir été écarté des plans de l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta.

Les dirigeants du Real Madrid envisagent la proposition d’Arsenal, selon la source de Sky Sports, bien que la formation du nord de Londres pourrait également faire face à la concurrence d’autres club de .

Odegaard pourrait croiser Dani Ceballos faisant le chemin inverse. L'Espagnol est solidaire de sa situation, affirmant que ce n'est pas facile pour un jeune joueur de ne pas jouer.

Ceballos évoqué son propre cas avec le Real Madrid, lui qui a déclaré qu'il voudrait savoir s'il aurait la même chance que les autres joueurs à son retour dans la capitale espagnole.

"Ce serait bien de discuter avec l'entraîneur et le staff qui seront là à ce moment-là et de savoir si j'aurai les mêmes opportunités que le reste des joueurs. À partir de là, il s'agit de gagner s place sur le terrain", a déclaré Ceballos dans un entretien avec l'agence de presse espagnole EFE.

«Je ne connais pas les pensées de Martin [Odegaard] mais je connais les miennes et je pense que quand tu es jeune et que tu as des objectifs, tu dois jouer régulièrement. Et quand tu ne le fais pas, c'est comme s'il manquait quelque chose."