RUMEUR : Allegri futur coach de la Roma ?

Selon le Corriere dello Sport, le nouveau propriétaire de la Roma ne serait pas convaincu par l'entraîneur portugais Paulo Fonseca.

Cet été, la Roma est entrée dans une nouvelle ère avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire, le groupe Friedkin. Et selon les révélations du Corriere dello Sport, Dan Friedkin et son entourage auraient des doutes sur la capacité de l'entraîneur actuel, Paulo Fonseca, à mener la Roma vers les sommets.

Il est également reproché à Fonseca sa relation compliquée avec l'attaquant vedette de la Roma, Edin Dzeko.

Friedkin songerait ainsi à remplacer Paulo Fonseca par Massimiliano Allegri. Cela permettrait de marquer une rupture avec l'ancienne direction (quand le club appartenait encore à James Pallotta) et d'avoir une pointure sur le banc.

Allegri est libre de tout contrat depuis son départ de la en 2019 et ne souhaite pas passer une saison de plus loin des terrains. Cet été, le nom d'Allegri circulait pour entraîner le PSG et l'Inter mais les deux clubs ont conservé leur entraîneur.

Selon le Corriere dello Sport, Allegri serait d'ailleurs prêt à réduire son salaire et ne serait pas insensible à l'intérêt de la Roma, même si les deux parties n'ont encore entamé des discussions. Le quotidien sportif affirme également que la Roma dispose d'une liste restreinte sur laquelle on trouve les noms de Maurizio Sarri et Ralf Rangnick.