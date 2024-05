Rudiger raconte sa masterclass

La première saison d'Antonio Rudiger sous les couleurs du Real Madrid n'a pas été facile, mais il s'est révélé au cours de la saison 2023-24.

L'international allemand a été l'un des meilleurs joueurs des Blancos, et sa présence constante dans l'axe de la défense a permis à l'équipe de Carlo Ancelotti de rester en course pour le doublé Liga-Ligue des champions.

Jeudi, Rudiger a reçu le prix Mahou Five Star Player of April et, à cette occasion, il a admis être très satisfait de ses performances au cours du mois et de la saison avec le Real Madrid - citations de MD.

« Je suis très heureux. Cela montre que nous avons fait une grande saison et aussi, d'un point de vue personnel, que les fans m'acceptent et m'apprécient. C'est important. Je me sens bien et j'ai confiance en l'équipe. Nous avons fait une très bonne saison et nous voulons la terminer en beauté.

Rudiger a été interrogé sur son moment préféré du mois d'avril et, sans surprise, il a choisi son penalty victorieux lors de la victoire du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, alors champion en titre.

« Si je devais choisir un moment du mois d'avril, ce serait le penalty contre City, car personne ne s'attendait à ce que je tire le dernier. L'entraîneur a cru en moi et je suis heureux d'aider l'équipe. C'est mon travail et j'ai toujours hâte d'y être ».