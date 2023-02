Rudi Garcia ravale ses critiques sur Cristiano Ronaldo

Le coach d'Al-Nassr, Rudi Garcia, a fait volte-face sur les critiques concernant l'intégration de Cristiano Ronaldo dans l'équipe

L'attaquant portugais de 38 ans a remonté le temps au cours d'une soirée mémorable, marquant le 500e but de sa carrière avant d'en inscrire trois autres à Al-Wehda dans la Saudi Pro League. S'exprimant après la deuxième victoire d'Al-Nassr en cinq matches, toutes compétitions confondues, Garcia a fait l'éloge de son nouveau capitaine.

Garcia revient sur ses mots

"Ronaldo a atteint un grand stade d'homogénéité et d'harmonie avec ses coéquipiers", a déclaré l'homme de 55 ans aux journalistes. "Avec le temps, ses coéquipiers ont compris ce qu'il voulait et quand il allait marquer. Je pense que c'était une bonne soirée pour Cristiano Ronaldo car il a marqué quatre buts."

Cependant, ces mots contrastent grandement avec les offres de Garcia ces dernières semaines. Après l'élimination de son équipe en Supercoupe face à Al-Ittihad, il a affirmé qu'"il est très important que les joueurs jouent normalement et n'essaient pas toujours de donner le ballon à Cristiano". Plus grave encore, le Français a publiquement reproché à Cristiano, âgé de 37 ans, d'avoir manqué son tir peu de temps avant de concéder le but, alors que Ronaldo n'avait toujours pas marqué pour son nouveau club. Aujourd'hui, après un impressionnant quadruplé et le retour d'Al Nassr en tête du championnat, Garcia semble avoir changé de discours.

Après avoir inscrit tous les buts de la victoire 4-0, l'international portugais mènera une nouvelle fois Al-Nassr lors de la réception d'Al-Taawoun en Saudi Pro League vendredi prochain.