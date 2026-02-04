Ruben Amorim, le règlement de comptes

Le technicien de 41 ans rompra le silence une fois la saison terminée, refusant ainsi de perturber les efforts désespérés de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick pour qualifier les Red Devils pour la Ligue des Champions.

Amorim a adopté une stratégie de silence suite à son départ de United, et selon certaines sources, les supporters devront attendre la fin de la saison pour entendre sa version des faits. D'après le Daily Mail, l'ancien entraîneur du Sporting CP n'a aucune intention de faire de déclaration dans l'immédiat.

Cette approche contraste fortement avec son passage à Old Trafford, où Amorim s'est fait connaître pour ses déclarations explosives en conférence de presse. Son franc-parler faisait souvent la une des journaux, mais depuis son départ, il a opté pour un silence médiatique total.

Selon une source, Amorim attendrait la fin de la saison actuelle avant de s'exprimer sur la façon dont son rêve de rejoindre la Premier League a « rapidement tourné au vinaigre ». Si les supporters et les médias sont avides de connaître sa version des faits, l'entraîneur portugais semble déterminé à garder le silence pendant les prochains mois, refusant ainsi de s'en prendre à la direction du club tant que l'équipe est en lice.

La principale motivation de ce silence inhabituel serait, semble-t-il, le désir de protéger l'effectif et son successeur. L'article souligne qu'Amorim n'a « aucune intention de perturber ou d'affecter la fin de saison de United ».

Avec Carrick désormais entraîneur par intérim et un début de saison victorieux, le club aborde une période cruciale pour tenter de se qualifier pour la Ligue des Champions et de retrouver le top 4. Amorim semble conscient qu'une interview exclusive ou une déclaration acerbe publiée maintenant ne ferait que distraire l'attention et risquerait de déstabiliser le vestiaire à un moment où la concentration est primordiale.

En gardant le silence, Amorim s'assure que l'attention reste portée sur le football plutôt que sur les enjeux politiques de son départ. Cette décision laisse penser que, malgré l'âpreté des dernières semaines, Amorim conserve un certain professionnalisme quant aux objectifs sportifs du club.