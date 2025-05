Ruben Amorim, la nouvelle polémique

Ruben Amorim estime que ne pas se qualifier pour la C1 serait peut-être mieux pour United.

L'entraîneur de Manchester United estime qu'une qualification pour la compétition européenne de haut niveau, en remportant la Ligue Europa contre Tottenham, pourrait freiner le développement du club, car il aura besoin de plus de temps pour s'entraîner et trouver ses marques.

Interrogé sur l'intérêt à long terme d'une non-qualification pour la Ligue des champions pour son équipe, il a répondu :

L'article continue ci-dessous

« C'est mon sentiment. Nous avons besoin de plus de temps avec l'équipe, nous devons organiser beaucoup de choses à Carrington, sans penser match par match. Ensuite, nous avons l'équipe. Nous avons prouvé cette année que nous devons être meilleurs pour gagner des matches européens et ensuite être une meilleure équipe en Premier League. [Ne pas gagner la finale] sera vraiment terrible, je ne veux pas utiliser cela comme excuse, et la patience des supporters et la vôtre l'année prochaine, si nous ne gagnons pas, sera à bout. »

Malgré les déclarations d'Amorim, United a désespérément besoin de remporter cette compétition.

Manchester United a besoin d'une victoire

D'une part, cela leur rapportera des dizaines de millions d'euros de revenus – un besoin crucial – et d'autre part, cela leur permettra d'attirer des joueurs de meilleur calibre.

De plus, cela offrira plus de sécurité à Amorim à Old Trafford, alors que le Portugais traverse une saison difficile en Premier League.