Le ministre britannique des Finances, John Healey, a déclaré ce vendredi qu'il était fier du rôle joué par les autorités du football anglais et européen pour mener l'opposition aux projets de la Fédération internationale de football (FIFA) visant à vendre une part liée à la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé, estimant que la proposition semble désormais sur le point de s'effondrer.

Selon l'agence « Reuters », Healey a déclaré aux journalistes : « Je pense que les projets de la FIFA s'effondrent, et je suis extrêmement fier que la Fédération anglaise de football et l'Union européenne des associations de football (UEFA) aient mené la campagne contre l'idée de vendre la Coupe du monde. »

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Les déclarations de Healey interviennent alors que l'opposition européenne s'intensifie contre le plan du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui prévoit la création d'une nouvelle société baptisée FIFA Forward Enterprise, regroupant les opérations commerciales et l'organisation des tournois de la Fédération internationale, tout en ouvrant une part de celle-ci à des investisseurs du secteur privé.

La FIFA avait annoncé que la nouvelle société serait valorisée à environ 20 milliards de dollars, avec la possibilité de lever plus de 4 milliards de dollars grâce à des investissements privés, tandis que la Fédération internationale affirme qu'elle conservera le contrôle total de la société, ainsi que de la gouvernance du football, des compétitions et des décisions sportives.

Le plan a suscité la colère de l'UEFA et des fédérations européennes, qui ont estimé que l'introduction d'investisseurs privés dans la valeur commerciale liée à la Coupe du monde constituait le franchissement d'une ligne rouge.

Les fédérations membres de l'UEFA ont menacé de ne pas participer aux compétitions de la FIFA tant que la proposition demeurerait, sans qu'elle y renonce et fournisse des garanties de ne pas ouvrir la gouvernance de la Fédération internationale ou ses compétitions aux intérêts privés.

En revanche, la FIFA affirme que l'objectif de la création de FIFA Forward Enterprise est de fournir plus de 10 milliards de dollars pour financer le développement du football au cours des prochaines années, tout en augmentant le financement alloué aux 211 fédérations nationales.