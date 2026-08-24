Les Rotterdam Radicals ont publié via Instagram une déclaration virulente à la suite de l’incident pyrotechnique survenu pendant SC Cambuur - Feyenoord (2-5). Le groupe de supporters s’y montre surtout critique envers l’agitation suscitée et les réactions venues des médias. Selon eux, l’action en elle-même n’avait guère de quoi choquer.

« Ce qui aurait dû être un bel après-midi de football a malheureusement été gâché par, comme c’est souvent le cas, un petit groupe de personnes qui le gâche pour tous les autres », commence le message sur un ton sarcastique, à l’adresse de ceux qui condamnent l’action pyrotechnique. « Comment cela peut encore arriver à notre époque reste pour nous un grand mystère. Il est grand temps que ce petit groupe de personnes n’ait plus de tribune et ne puisse plus s’en tirer avec ce genre de comportements. »

« Il est temps d’écarter ce genre de personnes et d’y mettre un terme. Leurs actions ne viennent pas de l’amour pour leur club. Ce groupe ne cherche qu’un bénéfice personnel et n’est là que pour lui-même. Faire parler de soi au détriment des autres. Et nous le tolérons depuis bien trop longtemps déjà. Unissons-nous dès maintenant… »

« Contre ce tout petit groupe de personnes qui saisit la moindre occasion pour pleurnicher au sujet de petits incidents dans le football afin que des mesures encore plus strictes puissent être prises !! Ces gens qui veulent toujours être les premiers de la classe dès qu’ils peuvent à nouveau condamner et s’indigner, de préférence à la télévision avec une caméra sous le nez. Pour que tout le monde puisse voir à quel point ils sont vertueux. »

« Peut-on encore relativiser quoi que ce soit de nos jours ?! SC Cambuur indique désormais qu’hier, il n’y a pas eu 5 mais pas moins de 7 (!) victimes. Encore 1 ou 2 victimes de plus et les médias pourront parler d’un nouveau drame du Heysel. Heysel 2.0, évidemment provoqué par des supporters de Feyenoord. Quelle plaisanterie. »

« On va essayer de relativiser nous-mêmes vite fait alors. Il y a une action pyro dans le stade sans aucune intention de toucher des supporters dans les tribunes à domicile. Le vent pousse un peu de fumée des fumigènes du parcage visiteurs vers la tribune à domicile. Ça peut arriver. Un thunderking égaré atterrit par accident via le toit dans cette même tribune à domicile. Ça peut arriver aussi. »

« Des gens dans la tribune à domicile inhalent un peu de fumée, entendent quelques détonations. Il est vrai qu’une ou deux personnes ont effectivement pu recevoir un morceau de feu d’artifice sur elles. On n’en meurt pas, hein. Mais peut-être bien à Cambuur. Sem & Sterre pleurnichent, papa non plus n’est pas content. Les mères au foyer sont les premières à quitter la tribune. Le reste suit. Ce qu’il reste, c’est un traumatisme à vie, si l’on en croit les médias et les personnes impliquées. »