Rotterdam Radicals a publié via Instagram un communiqué virulent à la suite de l’incident pyrotechnique survenu lors de SC Cambuur - Feyenoord (2-5). Le groupe de supporters s’y montre surtout critique envers l’émoi suscité et les réactions venues des médias. Selon lui, l’action en elle-même n’avait rien de problématique.

« Ce qui aurait dû être un bel après-midi de football a malheureusement été gâché par, comme bien souvent, un petit groupe de personnes qui le gâche pour les autres », commence le texte sur un ton sarcastique, à l’adresse de ceux qui condamnent l’action pyrotechnique. « Comment cela peut encore arriver à notre époque est pour nous un grand mystère. Il est grand temps que ce petit groupe de personnes n’ait plus de tribune et ne puisse plus s’en tirer avec ce genre de comportement. »

« Il est temps d’écarter ce genre de personnes et d’y mettre un coup d’arrêt. Leurs actions ne viennent pas de l’amour pour leur club. Ce groupe recherche un gain personnel et n’est là que pour lui-même. Faire le buzz au détriment des autres. Et nous le tolérons depuis bien trop longtemps. Unissons-nous maintenant… »

« Contre ce tout petit groupe de personnes qui saisit chaque occasion pour pleurnicher à propos de petits incidents dans le football afin que des mesures plus strictes puissent encore être prises !! Ces gens qui veulent toujours être les premiers dès qu’ils peuvent à nouveau condamner et s’indigner, de préférence à la télévision avec une caméra sous le nez. Pour que tout le monde voie à quel point ils sont formidables. »

« Peut-on encore relativiser quoi que ce soit de nos jours ?! Entre-temps, SC Cambuur annonce qu’hier, ce ne sont pas 5 mais pas moins de 7 (!) victimes qui ont été recensées. Encore 1 ou 2 victimes de plus et les médias pourront parler d’un nouveau drame du Heysel. Heysel 2.0, évidemment provoqué par des supporters de Feyenoord. Quelle blague. »

« On va essayer nous-mêmes de relativiser un peu. Il y a une action pyro dans le stade, avec zéro intention de toucher des supporters dans les tribunes locales. Le vent pousse un peu de fumée des fumigènes du parcage visiteurs vers la tribune locale. Ça peut arriver. Un thunderking égaré atterrit par accident, via le toit, dans cette même tribune locale. Ça peut arriver aussi. »

« Des gens dans la tribune locale inhalent un peu de fumée, entendent quelques détonations. Une personne ou deux auront effectivement reçu un morceau de feu d’artifice. On n’en meurt pas. Mais à Cambuur, peut-être que si. Sem & Sterre pleurnichent, papa non plus n’est pas content. Les mères au foyer quittent les premières la tribune. Le reste suit. Ce qu’il reste derrière, c’est un traumatisme à vie, si l’on en croit les médias et les personnes impliquées. »