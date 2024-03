Rothen et Dugarry, la grosse dispute

Les célèbres consultants ont débattu ce lundi sur RMC d'une possible prolongation de Jean-Louis Gasset à l'OM.

Pas d'accord. Auteur d'un cinq sur cinq depuis sa nomination sur le banc de l'OM, Jean-Louis Gasset a permis à Marseille de se relancer en championnat et de rêver d'un quart de finale de Ligue Europa. Des résultats qui parlent d'eux-mêmes, mais le choix d'un entraîneur avec une vision sur le long terme permettrait aussi de reconstruire l'OM. Et le débat fait rage chez Jérôme Rothen et Christophe Dugarry.

"Avec ce que je lui ai mis il y a quelques semaines, il faut reconnaître qu’il s’est passé beaucoup de bonnes choses depuis son arrivée. On ne peut pas minimiser son apport" a estimé Rothen dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. "Certains joueurs ont retrouvé un certain niveau, enfin. Ils ont été recrutés pour ça et sont en train de confirmer (...) S’il qualifie l’OM en Ligue des champions, je ne vois pas comment tu pourrais le mettre dehors. (...) Qu’est-ce que tu vas aller chercher ailleurs, s’il y arrive?"

L'article continue ci-dessous

Le son de cloche est très différent du côté de Duga : "Je pense qu’il ne faut pas garder Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset est là pour trois mois. Je pense que ça serait une erreur, sous prétexte qu’il a réussi sa mission de trois mois, de le garder. Quand tu es président ou dirigeant, tu as une vision. Certes, les faits peuvent te faire changer d’avis. Si tu as la chance d’avoir Galtier, qui est un entraîneur désiré depuis des années, et que c’est le moment de le prendre, je pense qu’il ne faut pas être aveuglé par le bon parcours de Jean-Louis Gasset". Reste à savoir ce qu'en pense Pablo Longoria...