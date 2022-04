Rothen attaque Sergio Ramos : "Tais-toi et fais le job !"

Dimanche soir, lors du match du PSG contre Lorient, Sergio Ramos a retrouvé les terrains au bout d’une longue absence. En participant aux 18 dernières minutes de cette partie, l’arrière central espagnol a disputé son premier match depuis un mois et demi.

L’ancien du Real n’a pas eu grand-chose à faire durant le temps qu’il a passé sur le terrain. Cela n’a pas empêché le public du Parc de le siffler. En effet, une partie des supporters s’en est pris à lui. Pour quelle raison ? On ne sait pas. Mais on imagine que l’échec que connait le chevronné joueur dans la capitale française est pour quelque chose dans la défiance du Parc.

« Tu m’étonnes que Ramos veut rester ! »

Les fans parisiens en veulent à Ramos, et ils ne sont pas les seuls. Un ancien du club, en la personne de Jérôme Rothen, est également remonté contre le champion du monde 2010. Son grief contre lui ? Le salaire mirobolant qu’il touche et qu’il tarde à justifier sur le terrain.

"Ramos avant le match il nous dit, avec la saison qu’il vient de faire, qu'il veut rester. Bah tu m'étonnes qu'il veut rester, il gagne plus d'un million par mois. Qu'il ait tout gagné d'accord mais tais-toi, reste au club, prend ton contrat et fais le job sur le terrain", a lâché l’ancien international sur un ton furieux lors de son émission Rothen s’enflamme ce lundi.

Régulièrement amoindri par des blessures et des soucis physiques, Ramos n’a pratiquement pas pu jouer. Il n’a disputé en tout et pour tout que six rencontres, dont trois comme titulaire. Avec 302 minutes passées sur le rectangle vert, c’est même la recrue parisienne la moins utilisée. Et de très loin.