Rothen atomise Stéphanie Frappart et Clément Turpin

Jérôme Rothen s'est offert un véritable réquisitoire à l'encontre de l'arbitre Clément Turpin ce lundi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. En plus de multiplier les "conneries", l'homme en noir n'en ferait qu'à sa tête en Ligue 1 d'après les accusations de l'ancien Monégasque.

"Monsieur Turpin et bien d’autres arbitres, je vais m’attaquer aussi aux instances de l’arbitrage. Mais pour commencer, Monsieur Turpin n’est pas bon. Après le pourquoi du comment, à savoir est-ce qu’il a de l’arrogance et se prend pour un autre ou est-ce qu’il ne voit rien, il est malhonnête et c’est de l’incompétence? Je ne sais pas, là-dessus je ne sais pas", a ainsi tancé l'ancien joueur dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC.

L'article continue ci-dessous

"Ce qui est sûr c’est que de semaine en semaine, sur les terrains de Ligue 1, et c’est pour ça que je pense que c’est plus de l’arrogance et le fait qu’il se prenne pour un autre, on l’a placé comme le meilleur arbitre français."

Stéphanie Frappart n'est pas exempte de tout reproche non plus, selon Jérôme Rothen. "Il est dans une case comme Stéphanie Frappart, on les a placés dans des cases et on ne regarde même plus ce qu’ils font le week-end. Ce sont nos deux arbitres internationaux, nos deux références, les cadors et les autres vous suivez", déplore la vedette de RMC. "Et pourtant il y en a des aussi des arbitres internationaux dans notre championnat mais ils sont en dessous de ces deux-là."

"Une fois que tu as dit cela, tu vois semaine après semaine ils font des conneries. Et souvent Monsieur Turpin, c’est lui. Quand il est au VAR, il n’est pas sur le terrain mais se permet de prendre à partie le VAR. C’est lui qui dit 'non ne va pas voir' ou 'va voir' ceci ou cela. En fait il fait la pluie et le beau temps. Et donc, lui, ce Monsieur Turpin qui se prend pour un autre, il donne les consignes. Et ça je le sais parce qu’on me l’a dit, il donne les consignes avant les matchs: 'le VAR vous ne m’appelez pas pour rien'. Donc les mecs ont une pression incroyable, ils ne prennent pas leurs responsabilités et n’ont pas envie de l’appeler parce qu’il ne faut pas contrarier Monsieur Turpin."