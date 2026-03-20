Rosenior déjà vers la sortie à Chelsea ?

Rosenior n'a succédé à Enzo Maresca qu'en janvier, mais le nouvel entraîneur des Blues a rapidement été mis sous pression après une élimination humiliante face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs de Premier League.





Chelsea risque de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui pourrait inciter des joueurs comme Enzo Fernandez à vouloir partir. Des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles Rosenior serait remplacé cet été.





Cible de Chelsea, Guimarães à Manchester United : la vérité





Cependant, le Daily Mail rapporte que Rosenior entretient de « bonnes relations » avec la direction de Chelsea, tandis que les agents des joueurs estiment que l'équipe soutient pleinement son entraîneur.





Si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, la situation pourrait évoluer. Cependant, des sources indiquent qu'il ne faut pas prêter attention aux spéculations concernant l'avenir de Rosenior.





Ayant signé un contrat jusqu'en 2032 il y a seulement deux mois, Chelsea souhaite soutenir Rosenior et pourrait même le conserver en cas d'échec en Ligue des Champions. Aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison.





Rosenior reste serein malgré une période difficile à la tête de Chelsea.





Chelsea occupe la sixième place de Premier League, à un point de Liverpool, cinquième. Le club est toujours en lice en FA Cup et espère intégrer le top 5 pour se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine.