Goal.com
En direct
Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Hocine Harzoune

Rosenior déjà vers la sortie à Chelsea ?

L'avenir de Liam Rosenior à Chelsea est remis en question suite à des résultats décevants. Des rumeurs ont circulé cette semaine selon lesquelles la direction commencerait à perdre patience avec son nouvel entraîneur.

Rosenior n'a succédé à Enzo Maresca qu'en janvier, mais le nouvel entraîneur des Blues a rapidement été mis sous pression après une élimination humiliante face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs de Premier League.


Chelsea risque de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui pourrait inciter des joueurs comme Enzo Fernandez à vouloir partir. Des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles Rosenior serait remplacé cet été.


Cible de Chelsea, Guimarães à Manchester United : la vérité

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Chelsea crest
Chelsea
CHE


Cependant, le Daily Mail rapporte que Rosenior entretient de « bonnes relations » avec la direction de Chelsea, tandis que les agents des joueurs estiment que l'équipe soutient pleinement son entraîneur.


Si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, la situation pourrait évoluer. Cependant, des sources indiquent qu'il ne faut pas prêter attention aux spéculations concernant l'avenir de Rosenior.


Ayant signé un contrat jusqu'en 2032 il y a seulement deux mois, Chelsea souhaite soutenir Rosenior et pourrait même le conserver en cas d'échec en Ligue des Champions. Aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison.


Rosenior reste serein malgré une période difficile à la tête de Chelsea.


Chelsea occupe la sixième place de Premier League, à un point de Liverpool, cinquième. Le club est toujours en lice en FA Cup et espère intégrer le top 5 pour se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Publicité