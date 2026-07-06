Rooney qualifie la décision de la FIFA de « honteuse » et estime qu’Infantino devrait en rougir

Wayne Rooney, ancienne star de l’équipe d’Angleterre, a qualifié de « honte » la décision de la FIFA de lever la suspension de l’Américain Folarin Balogun.

Meilleur buteur de la sélection américaine dans cette Coupe du monde avec trois réalisations, Balogun avait écopé d’un carton rouge lors de la victoire face à la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale.

Il aurait dû manquer le huitième de finale contre la Belgique à Seattle, mais la FIFA a annoncé de manière inattendue, dimanche soir, le report de l’application de sa suspension d’un an.

La FIFA n’a fourni aucune explication, laissant la Fédération belge dans l’incompréhension, d’autant que la Fédération américaine n’avait pas fait appel du carton rouge.

Le réseau AOL a rapporté les propos tenus par l’ancien attaquant lors de la retransmission par la BBC du match Angleterre-Mexique : « Je pense que c’est une véritable honte. »

Il a ajouté : « Je sais que c’était l’UEFA, mais j’avais écopé de trois matchs de suspension avant l’Euro 2012 et j’aurais dû manquer la phase de groupes. On m’a ensuite dit que si je me rendais en Suisse pour animer une séance d’entraînement avec des enfants, le troisième match serait annulé. »

« J’ai accepté, car je ne voulais pas manquer trois matchs, mais je trouvais déjà ça injuste à l’époque. »

Il a ajouté : « Dans ce cas précis, soit le carton rouge est purement et simplement annulé – ce qui serait peut-être la bonne décision –, et il pourrait alors jouer. Mais suspendre la sanction pendant un an ? Je pense que c’est une véritable honte. Infantino devrait avoir honte de cette décision. »

Et de conclure : « Le fair-play est remis en cause. Si j’étais une équipe adverse des États-Unis, je serais furieux. Cette décision est erronée sur toute la ligne. »