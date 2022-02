Rooney : "Je m'enfermais et buvais pendant deux jours"

Wayne Rooney s'est ouvert sur le stress qu'il a connu au début de sa carrière, admettant que cela le poussait à boire seul pendant plusieurs jours.

Rooney, aujourd'hui entraîneur principal de Derby County, s'est exprimé avant la sortie de "Rooney", un documentaire sur sa vie et sa carrière qui sortira vendredi sur Amazon Prime.

Un stress permanent

Le joueur de 36 ans a déclaré avoir lutté contre ses démons au début de sa carrière, lorsqu'il a explosé sur la scène à Everton avant d'être transféré à Manchester United à l'âge de 18 ans.

"J'avais fait beaucoup d'erreurs quand j'étais plus jeune, certaines dans la presse et d'autres pas, qu'il s'agisse de bagarres ou autres", a déclaré Rooney au Mail on Sunday.

"Pour moi, gérer cela, gérer les choses qui étaient dans les journaux, gérer le manager à l'époque, gérer la famille à l'époque, était très difficile.

"Dans mes premières années à Manchester United, probablement jusqu'à la naissance de mon premier fils, Kai, je me suis vraiment enfermé. Je ne sortais jamais.

"Il y avait des fois où vous aviez quelques jours de congé et je m'enfermais et je buvais, pour essayer d'oublier tout ça.

"Le fait de m'enfermer me faisait oublier certains des problèmes auxquels je faisais face. C'était comme une frénésie."

Rooney a déclaré qu'en vieillissant, il a été en mesure de contrôler ses sentiments et sa consommation d'alcool mieux que dans ses jeunes années.

"J'étais toujours en colère et agressif quand je grandissais. C'était évident quand je suis arrivé dans le football. Il était évident que j'avais des problèmes que je devais essayer de régler et maintenant, heureusement, je les ai tous sous contrôle", a-t-il déclaré.

"Ma relation avec l'alcool est maintenant très bonne. Aucun problème. Je prends toujours un verre de temps en temps. Pas comme avant. Pas comme quand je jouais. C'est bien maîtrisé."

Rooney a refusé l'offre d'Everton

Lorsque Rafa Benitez a été limogé de son poste d'entraîneur d'Everton le mois dernier, Rooney a été fortement lié au poste dans son club d'origine.

Mais lorsqu'il a été approché par les Toffees, Rooney a refusé de passer un entretien pour le poste. Il affirme que sa loyauté envers ses joueurs et son équipe l'a incité à rester dans le club de Championship.

"Cela fait maintenant plus de trois ans que je suis ici en tant que joueur et manager, et vous construisez des relations avec les joueurs, d'abord en tant que coéquipiers, puis en tant que manager, et avec le personnel", a déclaré Rooney.

"Tout ce que je demande à ces joueurs en termes de travail, d'honnêteté, de confiance, d'engagement... si je devais me retourner et dire : "J'ai eu une offre, je m'en vais", je ne pourrais honnêtement pas faire ça aux joueurs et au personnel.

"J'ai pu voir qu'une fois que Benitez a été licencié et que mon nom a été associé à Everton, le personnel était abattu et avait peur que si je partais, où se trouvait le club ? Je sais qu'ils se sont tournés vers moi pour essayer d'aider à reconstruire ce club.

"J'ai parlé au personnel et je leur ai dit : "Je suis devant vous et je suis avec vous. Quoi que l'on dise, je suis avec vous". Je pense que c'était important pour eux."