Rooney dévoile son coéquipier préféré à Manchester United

Personne n'a eu plus de plaisir à jouer avec Wayne Rooney que Carlos Tevez, même si l'Argentin a quitté Manchester United pour son grand rival Manchester City en 2009.

Rooney et tevez, meilleurs amis

Le duo a formé l'une des forces d'attaque les plus redoutées d'Europe à Old Trafford, avec Cristiano Ronaldo existant également dans cette même équipe.

"J'ai tout simplement adoré notre connexion", a déclaré Rooney à Sport Bible à propos de Tevez. "Tous les deux devant, on se complétait vraiment bien.

"Normalement, si je jouais avec Louis Saha, Ruud van Nistelrooy ou Robin van Persie - ces attaquants étaient toujours le numéro 9 et je jouais en tant que numéro 10.

"Avec Tevez, nous pouvions faire des rotations, j'étais le numéro 9, il prenait la place de numéro 9 et j'étais le numéro 10. Quand on perdait le ballon, on était comme deux taureaux qui essayaient de le récupérer. En tant que partenaire de frappe, c'est avec lui que j'ai le plus apprécié de jouer."

Ils ont remporté la Ligue des champions ensemble

En plus de remporter la Premier League ensemble, Rooney et Tevez ont également participé à la victoire de Manchester United sur Chelsea en Ligue des champions en 2008, remportant la finale à Moscou.

Mais l'Argentin a quitté Old Trafford sur une note amère, rejoignant son rival City en 2009 après que Manchester United n'ait pas réussi à l'engager définitivement à l'issue de son prêt de deux ans.

"J'ai aimé jouer avec lui et je savais que quelque chose se passait parce qu'il y avait un problème avec son propriétaire, que ce soit le club ou un agent", a déclaré Rooney.

"Il était en fait très bon marché de l'acheter et pour une raison quelconque, nous ne l'avons pas acheté. Je pense que Man City l'a eu pour environ 20 millions de livres, ce qui est vraiment incroyable.

"Vous avez vu quel grand joueur il était quand il est parti là-bas. J'étais dévasté."