Rooney à Manchester United ? Le retour spectaculaire

Le milieu de terrain retraité devrait être nommé entraîneur par intérim prochainement et Rooney, qui n'a plus occupé de poste d'entraîneur depuis son limogeage de Plymouth Argyle, serait ravi de le rejoindre.

S'exprimant lundi dans son podcast éponyme sur la BBC, Rooney a clairement indiqué que si Carrick lui proposait de revenir au club, il accepterait sans hésiter le poste d'entraîneur adjoint à Manchester United.

« Bien sûr que oui. C'est une évidence », a-t-il déclaré.

« Je ne mendie pas un poste, soit dit en passant. Je tiens à préciser que si on me le proposait, j'accepterais sans hésiter. Le plus important, c'est de nommer l'entraîneur. »

Carrick semble bien parti pour décrocher le poste d'entraîneur par intérim cette semaine, devançant ainsi Darren Fletcher et Ole Gunnar Solskjaer. Ce que ces trois candidats ont en commun, c'est d'avoir disputé des centaines de matchs pour United durant la période faste du club en Premier League.

Recruter des personnes n'ayant jamais été imprégnées de la culture de United – comme Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ralf Rangnick et Louis van Gaal – n'a pas porté ses fruits. Rooney estime donc qu'« il faut des gens qui connaissent le club » pour redonner vie aux Red Devils.

« Roy Keane – je sais qu'il a son opinion, je l'ai dit plus tôt dans la saison », a déclaré Rooney. « Avoir des gens qui connaissent le club, qui s'en soucient et qui comprennent ce que signifie être un joueur de Manchester United, c'est essentiel pour le club.

« Le club a perdu son identité, il a perdu cet esprit de famille, si vous voulez. C'est l'occasion de le retrouver, de faire renaître l'esprit de Manchester United. »